Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе спецоперации на Украине

Официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 20 апреля сообщил оперативную информацию о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно полученным данным, за последние сутки на Донецком направлении российская авиация для поддержки действий «штурмовиков» совершила 10 самолётовылетов, а артиллеристы «Южной» группировки войск выполнили 64 огневые задачи. В результате ударов поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Красное и Ступочки (ДНР). Потери противника здесь составили до 470 украинских военнослужащих и наёмников, 6 боевых бронированных машин, 5 боевых машины пехоты, 4 автомобиля, 3 танка, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б».

В районе Водяного (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады украинской армии. В районе населенного пункта Константиновка поражён объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». В районах населённых пунктов Терны и Тоненькое (ДНР) поражены 3 командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны. В целом, за сутки российские военные нанесли поражение 86 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районе Угледара, Шевченко и Великой Новоселки (ДНР). А в районах Павловки (ДНР) и Малиновки (Запорожская область) пресечены действия 2-х украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Крахмальное (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). В районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка (Харьковская область) и Розовка (ЛНР) пресечены действия 3-х украинских ДРГ. Общие потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Ямполь, Северск Малый и Серебрянка (ДНР). Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены свыше 15 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, 2 гаубицы «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.

Российские средства ПВО уничтожили 3 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Владимировка (ДНР), Кременная и Куземовка (ЛНР).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 411 украинских военных самолётов, 228 вертолётов, 3 779 БПЛА, 415 ЗРК, 8 757 танков и других боевых бронированных машин, 1 090 боевых машин РСЗО, 4 626 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9 631 единица специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 19 апреля Конашенков сообщил, что за сутки потери противника на Донецком направлении составили до 380 военных, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях – до 120 боевиков, на Херсонском направлении – около 30 военнослужащих.