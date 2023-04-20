Набиуллина назвала, от чего зависят ставки по длинным кредитам для предприятий

Для перестройки и расширения деятельности российским предприятиям сейчас необходимы долгосрочные финансовые ресурсы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Однако проценты по длинным кредитам, по ее словам, зависят не столько от ключевой ставки, сколько от того, «верят ли банки, их вкладчики и инвесторы, что мы в перспективе будем держать инфляцию на цели».

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«Ставки по длинным кредитам, по долгосрочным облигациям, хотела бы подчеркнуть, зависят не столько от текущего значения нашей ключевой ставки, на что обращают внимание, сколько от того, верят ли банки, их вкладчики, инвесторы, верят ли они, что мы в перспективе будем держать инфляцию на цели. Когда мы повышением ключевой ставки остановили рост цен и сбили девальвационные и инфляционные ожидания, стоимость заимствований стала сокращаться. Доходность ОФЗ, государственных облигаций, от которой напрямую зависят кредитные ставки в экономике, она даже весной поднялась меньше, чем наша ключевая ставка, а затем снижалась. Но если бы мы дали инфляции разогнаться, то сейчас и для бюджета, и для компаний заимствования были бы дороже», — цитирует пресс-служба ЦБ Набиуллину.

Она также рассказала, что Центробанк весь прошлый год работал над тем, чтобы поддержать структурную перестройку российской экономики. И такая трансформация вовсю идет, предприятия адаптируются к переменам, находят новых поставщиков и рынки сбыта, подчеркнула она. Мониторинг 14 тыс. предприятий, который проводит ЦБ, показал, что если весной 2022 года две трети компаний сообщали о проблемах с поставками импортных комплектующих и сырья, то сейчас таких компаний только 12%.

«Низкая инфляция, и как следствие — доступный кредит, работающий фондовый рынок, страхование, длинные деньги, которые граждане инвестируют в облигации и акции наших компаний, — все это факторы поддержки структурной трансформации», — отметила Набиуллина.