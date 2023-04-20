Забудьте про потолок: российскую нефть ждет огромный спрос

Индия продолжает импортировать рекордные объемы российской нефти, которая помогает удовлетворять растущий спрос индийской экономики в «черном золоте». Задачи быстрого роста экономики приобретают сейчас в Индии, которая официально обошла Китай по численности населения, особенно большое значение.

«Всем идет на пользу то, что российская нефть не исчезла с рынка и что она может поставляться в отдельные страны»,- приводит Bloomberg слова Мукеша Сураны, возглавляющего Ratnagiri Refinery & Petrochemicals Ltd., которая строит гигантский нефтеперерабатывающий завод на западном побережье страны.

Статья по теме: Россия заливает Индию нефтью. Чем ответит Нью-Дели?

Нефть из России поступает в Индию, по словам Сурены, без каких бы то ни было помех, но если возникнут проблемы, то их, уверен он, можно будет решить. При этом на днях министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила в Вашингтоне, что в случае необходимости Нью-Дели будет покупать у Москвы нефть по ценам, близким к ценовому потолку, введенному странами G7, или даже превышающим его.

После 24 февраля 2023 года, когда России пришлось в срочном порядке перенаправлять потоки энергоносителей из-за санкций Евросоюза с запада на восток, Индия внезапно превратилась в главный рынок для российской нефти. В основном, по словам Мукеша Сураны, Индия импортирует из России нефть марки Urals по ценам, которые пока еще не превышают потолок, равный 60 долларам за баррель, хотя и вплотную к нему приблизились после недавнего решения ОПЕК+ резко сократить добычу нефти. При этом расчеты происходят не только в долларах, но и в рупиях, и рублях. Сейчас, объясняет нефтепереработчик, торговля кипит и поводов для беспокойств нет.

Ratnagiri Refinery строит огромный нефтеперерабатывающий комплекс мощностью 60 млн тонн в год. В проекте участвуют также государственная нефтяная компания Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp., Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil Co. Сурана, к слову, раньше возглавлял правление Hindustan Petroleum.

Мукеш Сурана уверен, что спрос на нефть в Индии будет неуклонно расти, причем, довольно быстрыми темпами. Существенно выросло в апреле потребление и дизельного топлива. Сурана объяснил это резким повышением в апреле спроса со стороны сельскохозяйственного сектора и авиации.

В марте индийцы побили очередной рекорд – они импортировали в первом весеннем месяце в среднем по 1,65 млн бар. в день. Особенно энергично, утверждает Vortexa, покупают российскую нефть по сниженным ценам индийские НПЗ и нефтеперерабатывающие компании.

«Сначала Индия покупала у России совсем мало нефти,- говорит Сурана,- но в последнее время треть нефти (30-35%) поступает на наш рынок из России».

