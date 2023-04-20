Нефть посыпалась на фоне ухудшения перспектив экономики США

Цена на нефть падает три из четырех последних дней, сообщает Bloomberg и делает вывод, что по степени влияния на цены замедление развития экономики США в последнее время оказалось сильнее драйверов роста, включая даже существенное сокращение запасов нефти в стране.

Цена барреля нефти марки Brent опустилась 20 апреля ниже 82 долларов. Днем ранее, напомним, было зафиксировано 2-процентное снижение. По мнению большинства экспертов, в этом снижении во многом виновато замедление американской экономики, которое признала в своем очередном традиционном исследовании Beige Book Федеральная Резервная Система (ФРС), американский центробанк, публикующая их 8 раз в году. Естественно, когда начинает тормозить первая экономика планеты, возникают сомнения в отношении спроса на энергоносители и, в первую очередь, на «черное золото», что, конечно, тут же отражается на его цене. Способствует снижению цены на нефть так же, как на большинство других видов сырья, и американский доллар, который в последние дни вновь пошел вверх.