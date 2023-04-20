Нефть посыпалась на фоне ухудшения перспектив экономики США

Цена на нефть падает три из четырех последних дней, сообщает Bloomberg и делает вывод, что по степени влияния на цены замедление развития экономики США в последнее время оказалось сильнее драйверов роста, включая даже существенное сокращение запасов нефти в стране.
Цена барреля нефти марки Brent опустилась 20 апреля ниже 82 долларов. Днем ранее, напомним, было зафиксировано 2-процентное снижение. По мнению большинства экспертов, в этом снижении во многом виновато замедление американской экономики, которое признала в своем очередном традиционном исследовании Beige Book Федеральная Резервная Система (ФРС), американский центробанк, публикующая их 8 раз в году. Естественно, когда начинает тормозить первая экономика планеты, возникают сомнения в отношении спроса на энергоносители и, в первую очередь, на «черное золото», что, конечно, тут же отражается на его цене. Способствует снижению цены на нефть так же, как на большинство других видов сырья, и американский доллар, который в последние дни вновь пошел вверх.
На азиатском рынке бензина заметны признаки ослабления на фоне снижения доходов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и компаний. Дешевеет и дизельное топливо, играющее в экономике не менее важную роль, чем бензин. В результате снижения прибыли растет количество НПЗ, которые снижают производство топлива. Азиатские нюансы оказывают существенное влияние на цены на такие марки азиатской нефти, как Murban (ОАЭ), которая используется при установлении цены на другие марки нефти, добываемой в районе Персидского залива.
Тревоги относительно американской экономики перевесили и сообщение Управления энергетической информации (EIA), в котором говорится о снижении на прошлой неделе запасов нефти в США на 4,58 млн баррелей. Впервые с декабря прошлого года существенно снизили темпы работы и американские нефтепереработчики, работающие сейчас на 91% от своей суммарной мощности.
«Цена на нефть снижается на фоне тревог относительно спроса на нее,- объясняет главный стратег сырья в Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен.- Еженедельный отчет EIA по запасам был в целом бычьим, но он оказался, похоже, недостаточно сильным, чтобы переломить текущий негативный тренд».
Несмотря на существенное снижение цен на нефть на этой неделе она продолжает торговаться выше 15-месячного минимума середины марта, последовавшего за крахом трех американских кредитных банков и спровоцировавшего разговоры о банковском кризисе. Недавнее неожиданное заявление участников соглашения ОПЕК+ о резком сокращении добычи нефти с 1 мая до конца года и серьезное сокращение добычи нефти Ираком, вторым по объемам добычи членом ОПЕК, вместе с вполне обоснованными надеждами на восстановление китайского спроса на нефть позволили цене резко уйти вверх. Сейчас же инерция подорожания замедлилась, и цены, не исключено, временно, естественно, начали разворачиваться в противоположном направлении.