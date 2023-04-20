Новости СВО: на Артёмовском направлении российские штурмовики прорвались к трассе О-0506

На Артёмовском направлении бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе О-0506, ВСУ пытаются контратаковать, чтобы не дать им закрепиться.

Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», украинские военные аналитики признают, что на данном направлении сохраняется крайне тяжёлая обстановка, россияне ведут штурмовые действия с разных направлений.

«Восточнее Хромово и северо-восточнее трассы О0506 российская пехота ведёт активные наступательные действия при поддержке артиллерии. ЧВК подошли к трассе через Хромово, заняв прилегающую посадку, стремясь закрепиться на трассе. ВСУ контратакуют, чтобы им помешать», – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские штурмовики атакуют восточнее Богдановки. Западнее железной дороги также сохраняется тяжёлая обстановка. Также российские силы ведут активные наступательные действия вдоль улицы Александры Колпаковой и северо-восточнее улицы Пушкина.

Южнее Аллеи Роз продолжаются уличные стрелковые бои, бойцы «Вагнера» давят, атакуя малыми группами. При этом визуальные подтверждения указывают на то, что ВСУ отошли за железную дорогу.

«Вдоль улиц Леваневского и Глеба Слободина наступательные действия ЧВК «Вагнер» ведёт при поддержке ВДВ. В направлении Миньковки, Васюковки и Веселого, в районе Железнянского — бои принимают более позиционный характер», – уточнили «Военкоры Русской Весны».

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, 19 апреля российскими штурмовыми отрядами были освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артёмовска (украинское название Бахмут). При этом подразделения ВДВ блокировали город с северной и южной окраин, а оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов.