Новые регионы — новый бизнес

По данным реестра Федеральной налоговой службы, сегодня в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях работает порядка 60 тыс. субъектов МСП. По прогнозу РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий, занимается внедрением российских цифровых технологий и активно работает с предпринимателями), уже к 2026 году можно ожидать пятикратный рост количества малых и средних бизнесов в новых регионах. Эксперты отмечают, что южные регионы в целом отличаются сильной предпринимательской инициативой. Так, например, в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Ростовской области фиксируется один из самых высоких показателей МСП на количество жителей. Взрывной рост количества предпринимателей, впрочем, пока тормозится объективными причинами.

Например, субъекты МСП из новых регионов пока не могут пользоваться существующей в России информационной инфраструктурой. Поэтому для компаний временно введены послабления: например, в ЛДНР сейчас можно сдавать НДС на бумаге (в остальных регионах РФ уже давно используется в электронном виде) или не использовать онлайн контрольно-кассовую технику.

Тем не менее для дальнейшего роста цифровизации бизнеса на территории РФ понадобятся дополнительные стимулирующие меры.

Почему еще не в «цифре»?

Один из главных «ограничителей» цифровизации — недостаток средств на внедрение digital-инструментов, считает сооснователь и директор по развитию компании Okdesk Кирилл Федулов: «В одном из исследований среди компаний-интеграторов спутникового мониторинга транспорта (98% из которых относятся к МСП), только 1,3% респондентов ответили, что у них полностью автоматизированы ключевые для них процессы техподдержки и выездного сервиса; еще 17% ответили, что в их компании автоматизированы “базовые аспекты”. Все, конечно, упирается в бюджеты и возможности инвестировать в цифровизацию», — комментирует эксперт.

Другая причина — намеренное уклонение от цифровизации. Для некоторых МСП это дополнительные издержки и возможность контролировать их деятельность. Например, доля теневой экономики в Украине традиционно была выше, чем в Российской Федерации. Активные действия по попыткам вывести из тени такой бизнес с помощью цифровизации предпринимались только последние пару-тройку лет. Во многом из-за большей налоговой нагрузки на субъекты МСП (по сравнению с Россией) часто предприниматели выбирали оставаться в тени. Теперь же такому бизнесу с новых территорий необходимо будет переходить на более прозрачные формы управления, если они хотят работать на конкурентном рынке.

И, наконец, третья причина — это недооценка менеджментом компании преимуществ перехода на автоматизацию. Генеральный директор компании «Пинкит» Алексей Окара считает, что владельцам и управленцам бизнеса зачастую «не хватает знаний и понимания, что регламентация процесса ведения фирмы с автоматизацией процесса позволяет увеличить эффективность команды, уменьшить число ошибок и увеличить выручку».

А есть ли спрос?

Интерес к цифровым решениям и продуктам у субъектов МСП — на высоком уровне, считают опрошенные эксперты.

«Если сравнить ситуацию сегодня и 5 лет назад, то, конечно, спрос на переход в цифру вырос значительно. Кто-то дозрел сам, а кому-то помог рынок и конкуренты, которые за счет цифровизации сильно убежали вперед», — отмечает Кирилл Федулов. Согласно опросу Okdesk, проведенному среди сервисных компаний, еще в 2020 году почти 40% респондентов отмечали, что они планируют цифровизацию в первую очередь для того, чтобы сервис и постпродажное обслуживание стали их конкурентным преимуществом. Сейчас этот процент еще выше.

Растет интерес к офисным приложениям и операционным системам, инфраструктурным элементам, инструментам виртуализации, считает член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ» Елена Волотовская: «После ухода зарубежных вендоров у ИТ-бизнеса появилось больше возможностей быть принятыми потенциальными клиентами, которые теперь готовы рассматривать альтернативные предложения, способные заменить то зарубежное ПО, которым компании пользовались не протяжении долгого времени».

Стимулирующие меры

В России растет число субъектов МСП с высокой потребностью (а в некоторых случаях и необходимостью) цифровизации своих внутренних процессов. При этом высокая стоимость автоматизации, как ранее говорили эксперты, может затруднять переход в цифру. Переход на цифру выгоден и государству, поэтому в стране стартовали несколько проектов поддержки предпринимателей, выбравших digital.

Самое простое и одновременно востребованное решение — более доступные кредиты. «Разработку нашей платформы “Пинкит” мы проводим на кредитные средства. Постоянно мониторим возможности получения новых дешевых кредитных линий, поскольку без них сложно запускать новые продукты в линейке и развиваться. Положительное решение банка позволяет нам понимать, что мы правильно развиваемся, и увеличивать капитализацию компании», — говорит Алексей Окара.

Но кроме финансовых решений государству следует активнее формировать условия для перехода на цифровые решения. Один из вариантов — введение преференций digital-продуктов по сравнению с аналоговыми. «Например, при продаже со старых автономных касс обязывать печатать чеки, а современным онлайн-кассам разрешить работать без них. Это бы заметно удешевило и облегчило цифровизацию для бизнеса», — считает Александр Чеперегин.

По мнению Елены Волотовской, «у государства есть реальная возможность помочь субъектам МСП в приобретении необходимого для ведения бизнеса ПО — от офисных программ и CRM до нишевых цифровых продуктов — через инструменты субсидирования». По этому принципу, например, работает программа поддержки цифровизации МСП от РФРИТ, по которой ИТ-компании могут продавать свои продукты для бизнеса с 50% скидкой.

Благодаря программе бизнес перестанет вести дела на бумаге или использовать зарубежные нелегальные сервисы. Это выгодно и для государства, и для самого бизнеса: отказ от ведения дел «в тетрадке» повысит эффективность процессов, а использование российского ПО вместо «серых» зарубежных сервисов обойдется дешевле и будет работать надежнее, считает генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

«Программа цифровизации МСП выгодна всем сторонам. ИТ-компаниям она позволяет наращивать пул клиентов и, как следствие, увеличивать выручку и долю на рынке. По итогам прошлого года мы видим рост продаж на 35% и увеличение числа новых клиентов на 46% у компаний-участников программы. Предприятия МСП в свою очередь выигрывают за счет снижения расходов на ПО. Как результат, стоимость продукции для конечного потребителя снижается», — комментирует Павлов.

Программа может быть особенно востребована предпринимателями с новых территорий. Субъекты МСП на новых территориях будут вынуждены начинать пользоваться новыми для них ИТ-продуктами. МСП с амбициями роста будет проводить цифровизацию более быстрыми темпами, и для таких программа РФРИТ может быть полезной и во многом даже определяющей при агрессивном занятии ниш на российском рынке.

Эксперты полагают, что новые регионы в составе России будут расти быстрыми темпами. Так, по оценке главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области на начальном этапе смогут обеспечить рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ на 1%, и в дальнейшем этот показатель будет только увеличиваться. Из наиболее перспективных отраслей, помимо традиционной металлургии, он назвал рыбный промысел и использование рекреационного потенциала регионов, а он во многом завязан именно на малых и средних предпринимателях.