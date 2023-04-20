Облигации в США превращаются в мусор

2023 год в США уже вполне можно называть годом «падших ангелов» – именно так (fallen angels) принято называть компании, утратившие рейтинг инвестиционного уровня. Их облигации становятся junk bonds – «мусорными». Котировки таких бумаг падают, а доходность взлетает, так что в будущем привлечение средств обходится «падшим ангелам» куда дороже, чем когда-то. Именно поэтому более приличное название этого мусора – высокодоходные облигации.

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Как сообщил вчера Bloomberg, ссылаясь на исследование Barclays Plc, только в I квартале этого года облигации на $11,4 млрд были понижены до «мусорных». Это больше, чем за весь 2021 год ($9 млрд).

Процесс падения корпоративных ангелов начал ускоряться на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Это неудивительно: одно дело годами финансировать бизнес во времена околонулевых процентов и совсем другое – при 5%.

Компании, привыкшие за десятилетие с лишним к бесплатным (если не навязываемым) деньгам, при таком резком изменении финансового климата легко могут не то что терять рейтинги, а и банкротиться. Вчера Moody's сообщило, что ожидает более чем удвоения корпоративных дефолтов в течение года – до 5,6% с 2,7% сейчас.

В прошлом году, когда ФРС приступила к самому резкому за 40 лет подъему ставок, объем бумаг с пониженным рейтингом вырос до $20 млрд. Но за один только квартал нынешнего прошли пересмотры уже почти на 60% от этой цифры. Дальше дело пойдет еще быстрее: Barclays прогнозирует на этот год падения «ангелов» на сумму от $60 млрд до $80 млрд. Это максимум со времен рецессии и больше, чем, например, в 2008 году. Но не исключено, что Barclays слишком оптимистичен.

Он, в частности, говорит о том, что ужесточение денежно-кредитной политики и замедление экономического роста негативно повлияют на спрос. При этом снижение инфляции снизит ценовую власть компаний, что приведет к снижению темпа роста доходов, ударит по марже при отсутствии возможности сократить затраты.

Но есть еще и влияние на экономику не самой ФРС, а связанного с ее усилиями банковского кризиса. Поведение кредитных организаций резко изменилось – они сокращают кредитование. По данным ФРС с середины марта общий объем кредитов сократился примерно на $95 млрд. А ужесточение условий кредитования ведет к еще большему снижению рейтингов.

Финансирование бизнеса рискует буквально обрушиться. И первые опросы показывают, что предприниматели уже почувствовали изменение климата на себе. Все это вместе уверенно толкает экономику в сторону рецессии, а та, свою очередь, приведет к новой волне падения рейтингов и к ужесточению финансовых условий.

Fitch Ratings, сейчас ожидает, что рецессия в США начнется в конце третьего квартала. Но вполне возможные новые потрясения в банковской системе способны приблизить этот срок. И это не говоря о том, что в режиме реального времени ВВП точно измерить нельзя, так что – кто знает? – возможно, в следующем году общим местом будет тот факт, что во II квартале 2023 года рецессия в США уже шла.

