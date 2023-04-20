Основатель «Русагро» инвестирует в новый крупный проект по экспорту зерна

Основатель группы «Русагро» Вадим Мошкович планирует инвестировать в новый проект по экспорту зерна, управлять им будет создатель холдинга Valars Group Кирилл Подольский.

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Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на зерновом рынке.

Отмечается, что Подольский сейчас набирает команду в «новую компанию, которая будет специализироваться на экспорте зерновых и масличных», один из ее офисов разместится в Таганроге.

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Новая компания выйдет на рынок в условиях сокращения работы крупнейших зерновых трейдеров Viterra, Cargill и Louis Dreyfus, объявивших о прекращении экспорта зерна из РФ с 1 июля. По словам одного из собеседников издания, новый экспортер будет в первую очередь продавать зерно «Русагро».

Как поясняет директор консалтинговой компании «Совэкон» Андрей Сизов, рентабельность зернового экспорта в настоящий момент высокая, такой бизнес способен приносить хороший доход, однако в долгосрочной перспективе имеются риски сокращения производства зерновых и экспортного потенциала из-за экспортных пошлин.

«Русагро» — крупный производитель масложировой продукции, сахара и мяса, в 2022 году выручка группы составила 240,23 млрд руб., поднявшись на 8%. В 2022 году урожай зерновых группы вырос на 23%, до 1,08 млн т, в том числе 858 тыс. т пшеницы. По данным газеты, группа начала развивать экспорт зерна, продав несколько судов с пшеницей в Иран. Структуре Вадима Мошковича на март 2022 года принадлежало менее 50% акций компании.

Кирилл Подольский является создателем одного из первых экспортеров зерна из РФ «Югтранзитсервис» и холдинга Valars Group, который на март 2014 года контролировал около 240 тыс. га на юге РФ; в 2015 году СМИ писали, что эти земли купил Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева. Помимо этого, бизнесмен развивал онлайн-агентство путешествий Anywayanyday, а в 2017 году запустил сервис перевозок аграрных грузов Smartseeds, 75% которого в 2021 году приобрел «Деметра-Холдинг».