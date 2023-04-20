Основатель «Русагро» инвестирует в новый крупный проект по экспорту зерна

Основатель группы «Русагро» Вадим Мошкович планирует инвестировать в новый проект по экспорту зерна, управлять им будет создатель холдинга Valars Group Кирилл Подольский.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на зерновом рынке.
Отмечается, что Подольский сейчас набирает команду в «новую компанию, которая будет специализироваться на экспорте зерновых и масличных», один из ее офисов разместится в Таганроге.
Новая компания выйдет на рынок в условиях сокращения работы крупнейших зерновых трейдеров Viterra, Cargill и Louis Dreyfus, объявивших о прекращении экспорта зерна из РФ с 1 июля. По словам одного из собеседников издания, новый экспортер будет в первую очередь продавать зерно «Русагро».
Как поясняет директор консалтинговой компании «Совэкон» Андрей Сизов, рентабельность зернового экспорта в настоящий момент высокая, такой бизнес способен приносить хороший доход, однако в долгосрочной перспективе имеются риски сокращения производства зерновых и экспортного потенциала из-за экспортных пошлин.
«Русагро» — крупный производитель масложировой продукции, сахара и мяса, в 2022 году выручка группы составила 240,23 млрд руб., поднявшись на 8%. В 2022 году урожай зерновых группы вырос на 23%, до 1,08 млн т, в том числе 858 тыс. т пшеницы. По данным газеты, группа начала развивать экспорт зерна, продав несколько судов с пшеницей в Иран. Структуре Вадима Мошковича на март 2022 года принадлежало менее 50% акций компании.
Кирилл Подольский является создателем одного из первых экспортеров зерна из РФ «Югтранзитсервис» и холдинга Valars Group, который на март 2014 года контролировал около 240 тыс. га на юге РФ; в 2015 году СМИ писали, что эти земли купил Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева. Помимо этого, бизнесмен развивал онлайн-агентство путешествий Anywayanyday, а в 2017 году запустил сервис перевозок аграрных грузов Smartseeds, 75% которого в 2021 году приобрел «Деметра-Холдинг».