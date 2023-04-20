Россиян предупредили о возможной вспышке нового подварианта коронавируса «арктур» в мае

Всплеск заболеваемости подвариантом коронавируса «арктур», который имеет большую заразность, ожидается в России к концу мая.

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Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

По словам специалиста, в настоящий момент случаи тяжелого течения болезни не зафиксированы. «Ничего неожиданного. Новый геновариант, новая мутация уже известного нам "омикрона". Внутри этого варианта идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну, и там сегодня почти 90% всех вновь заболевающих каждый день — это люди, инфицированные именно "арктуром". К особенностям, которые уже описаны, а вирус достаточно недавно в этом варианте появился, это очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у всех его предшественников, то есть любой небольшой контакт ведет к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания», — рассказала глава ведомства.

Она пояснила, что следует придерживаться традиционных мер профилактики; заболевание протекает «в основном» в форме ОРВИ и как правило не требующего госпитализации. «Но мы готовы, мы готовимся, система здравоохранения также готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам. Мы видим, конечно же, риски подъема дальнейшего к концу мая. Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, и потом все соберутся — и этот всплеск может быть. Меры профилактики известны, они все те же», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что российские ученые пока изучают новый вирус, однако уже сейчас, исходя из данных от зарубежных экспертов, можно утверждать, что «арктур» способен обходить сформировавшийся ранее иммунитет.