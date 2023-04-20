«Ростех» представил на зарубежном рынке полностью российский бронеавтомобиль «Тайфун-К»

Россия вывела импортозамещенный бронированный автомобиль «Тайфун-К» модели К-53949 на внешний рынок.

Об этом сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«"Рособоронэкспорт" представляет своим партнерам выпускаемый исключительно из комплектующих российского производства бронеавтомобиль семейства "Тайфун-К". Эта машина отлично зарекомендовала себя как надежное и высокозащищенное средство транспортировки личного состава. "Тайфун-К" состоит на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации и уже подтвердил свои характеристики в реальных условиях эксплуатации и боевого применения», — приводит пресс-служба слова гендиректора предприятия Александра Михеева, который отметил, что Россия готова к взаимодействию с зарубежными заказчиками в выпуске различных модификаций бронеавтомобиля, в том числе с локализацией.

«"Рособоронэкспорт" видит значительную заинтересованность со стороны иностранных заказчиков и готов к взаимодействию в формате индустриального партнерства при выпуске бронеавтомобилей "Тайфун-К" различных модификаций, в том числе с локализацией производства. На сегодня мы имеем солидный портфель выполненных проектов по лицензионному производству, сотрудничеству в рамках совместных предприятий, а также по созданию инфраструктуры для технического обслуживания и модернизации российской военной техники на территории партнеров», — рассказал Михеев.

Он уточнил, что автомобиль востребован в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, АТР, а также на постсоветском пространстве. «Независимость от иностранных комплектующих при производстве "Тайфун-К" дает нам и нашим партнерам уверенность в своевременном и полном послепродажном обслуживании поставленных машин, их модернизации и развитии», — подчеркнул гендиректор «Рособоронэкспорта».

Автомобили семейства «Тайфун-К» характеризуются высокой надежностью, маневренностью, проходимостью и инновационными подходами к защите, эргономике и оснащению, указывается в пресс-релизе. Машины могут форсировать броды глубиной до 1,5 метра без предварительной подготовки и подниматься по склонам с углом 30 градусов. Благодаря дизельному двигателю нового поколения мощностью 350 л/с модель К-53949 способна развивать скорость до 100 км/ч.