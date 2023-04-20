Украина готовится продать крупные государственные предприятия по заниженным ценам.

Об этом говорится в статье Bloomberg, выдержки из которой публикует РИА Новости.

В частности, издание приводи словам слова главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который подчёркивает, что если Украина не продаст госпредприятия в текущем году, то в следующем они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости. А ещё через год, по его мнению, продастся лишь земля, на которой они стоят.

При этом чиновник подчёркивает, что всё зависит от украинского правительства, которое раскололось на две группы: тех, кто хочет всё продать, и тех, кто против.

Авторы публикации отмечают, что в случае принятия властями «незалежной» соответствующего решения, Киев получит от продажи государственных предприятий около 400 млн. долл.. Еще 190 млн долл. может поступить от аренды сельскохозяйственных угодий.