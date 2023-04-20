США полностью прекратили полеты стратегических дронов над Черным морем после крушения Reaper

Полеты американских стратегических беспилотников Global Hawk над акваторией Черного моря полностью прекратились после инцидента с дроном Reaper 14 марта.

Об этом пишет «РИА Новости». Агентство проанализировало данные портала сервиса Flightradar24, согласно которым в последний раз Global Hawk пролетел в районе Крыма 21 марта. С того дня стратегические беспилотники США, базирующиеся на Сицилии, больше не входили в воздушное пространство над Черным морем.

Уточняется, что до этого, с начала спецоперации, американские БПЛА совершали в среднем восемь-десять разведывательных полетов в месяц.

Согласно сведениям из архивов авиатрекера, с 21 марта по 20 апреля дроны Global Hawk выполнили только три полета с авиабазы на Сицилии, причем все они проходили в границах воздушного пространства Румынии более чем в 400 км от Крыма — вне зоны действия радиолокационной станции аппарата, способной получать данные о местности на максимальной дальности до 200 км.

Информацию подтвердил агентству осведомленный источник. По его словам, после ЧП с дроном Reaper было выполнено только два полета Global Hawk над Черным морем — 17 и 21 марта, и оба на дальности более 140 км от южного берега Крыма.

Собеседник агентства пояснил, что американское командование сочло дальнейшее осуществление полетов в этом регионе нецелесообразным, поскольку, с одной стороны, на большом расстоянии резко снижается объем получаемой информации, а с другой — Вашингтон опасается потерять Global Hawk, который «в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием».

RQ-4 Global Hawk — стратегический беспилотник наиболее крупного класса, размах крыла достигает в зависимости от версии 40 м (для сравнения агентство приводит размах крыла SSJ100 — около 28 м). Global Hawk может находится в воздухе до 36 часов и летать на дальность более 22 тыс. км, он оборудован разного рода разведывательной техникой, в том числе РЛС, оптико-локационной системой и инфракрасными датчиками.