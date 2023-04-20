Стартовали продажи комфорт-версии автомобилей «Москвич 3», цена составляет от 2,25 млн рублей

Завод «Москвич» открыл возможность оформить предзаказ автомобилей «Москвич 3» в комплектации «Комфорт»; стоимость таких машин начинается от 2,25 млн руб.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что улучшенная комплектация автомобиля предполагает светодиодную оптику, систему предупреждения об угрозе столкновения и выезда с полосы движения, камеры кругового обзора, автоматическое управление дальним светом и обогрев передних сидений, а также серебристые рейлинги на крыше, автоматически складывающиеся боковые зеркала и цифровую приборную панель с дисплеем 10,25".

Поставки кроссоверов «Москвич 3» и его электроверсии «Москвич 3е», которые выпускает столичный завод, стартовали в феврале, а 3 марта начались продажи у официальных дилеров. С момента запуска сборки в ноябре 2022 года произведено свыше 7 тыс. автомобилей «Москвич 3», отмечает ТАСС.