Топ-менеджмент Group-IB выкупил российские активы компании

Российские акционеры и топ-менеджмент Group-IB во главе с гендиректором Валерием Баулиным приобрели активы компании в РФ.

В России ее теперь представляет бренд F.A.С.С.T. (Fight Against Cybercrime Technologies), сама Group-IB будет присутствовать только на зарубежном рынке. «В рамках дальнейшей диверсификации бизнеса российские активы Group-IB, одной из ведущих международных компаний по кибербезопасности, выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом», — сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что к настоящему моменту разделение команд и технологического стэка завершено. «F.A.С.С.T. является финансово независимой, самостоятельной компанией, выручка которой инвестируется в развитие российского бизнеса, партнерской сети и привлечение талантливых специалистов, чье призвание в борьбе с компьютерной преступностью. На территории России использование бренда Group-IB и торговых марок компании полностью завершится до конца 2023 года», — подчеркивается в сообщении.

Сумма продажи активов не разглашается.

Как пишет ТАСС, структура собственности F.A.C.C.T. распределена следующим образом: 37,5% владеет основатель Group-IB Илья Сачков, 25% принадлежат инвесткомпании «Альтера Капитал», 15% — Алексею Козыреву. Еще 12,5% у компании «Киберинвест», 10% — у генерального директоа F.A.С.С.T. Валерия Баулина.

Процесс по разделению Group-IB был запущен в середине лета прошлого года. В ходе финального этапа сооснователь и СEO Group-IB Дмитрий Волков продал свою долю Валерию Баулину и вышел из состава акционеров.