Требования Wildberries к покупателям по оплате возврата бракованных товаров сочли незаконными

Подмосковный суд признал незаконным требование онлайн-маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат товаров с браком.

Об этом пишет РБК.

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«Подольский городской суд Московской области счел нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества», — приводятся слова замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда.

Уточняется, что иск Роспотребнадзора, поданный для «защиты прав неопределенного круга потребителей», был удовлетворен 13 марта. Когда решение суда вступит в силу, покупатели смогут потребовать возмещения имущественного вреда.

В Wildberries считают, что судебная инстанция не до конца разобралась в обстоятельствах дела, и указывают на то, что на процессе отсутствовали представители компании, которые «не были извещены надлежащим образом и не смогли представить свои аргументы». Компания планирует обжаловать решение.

В прошлом месяце владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries «осадили» столичный офис маркетплейса из-за недовольства новыми условиями работы, в том числе коллективной ответственностью и стопроцентным штрафом за возврат товара. В компании информировали, что несколько ПВЗ закрыты «в целях безопасности».

Позже в Госдуме прошли встречи с представителями компании, депутатами и предпринимателями для разрешения ситуации. Маркетплейс отменил более 10 тыс. некорректных штрафов за подмену товаров, принял решение обновить систему обратной связи и возобновил работу 15 ранее закрытых пунктов.

