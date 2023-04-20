Набиуллина оставит рубль плавать

Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Много внимания было уделено инфляции, борьбу с которой регулятор ставит одной из основных своих задач. Успехи на этом направлении действительно весомые: по итогам марта показатель составил 3,5%, что ниже давно установленного ЦБ таргета в 4%. С поправкой на сезонность инфляция складывается как раз вблизи этого целевого уровня.

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Несмотря на имеющийся прогресс с обузданием роста цен, Набиуллина явно дала понять, что снижать ключевую ставку, что могло бы оживить экономику, Центробанк не намерен. «Чтобы возникло пространство для дальнейшего снижения ставки, необходимо, чтобы проинфляционные риски снизились», — заявила она.

Многие эксперты ждут дальнейшего снижения инфляции в самом ближайшем будущем, в том числе из-за того, что наступает лето, когда традиционно дешевеют овощи и фрукты, а часть населения переходит на «корм с огорода».

Однако пессимисты говорят, что столь низкая инфляция в этом году во многом является следствием высокой прошлогодней базы. Кроме того, подорожание ряда товаров просто неизбежно в связи с падением курса рубля, который с начала года полегчал на 15%.

Пока Банк России не видит проблем на валютном рынке: Набиуллина заявила, что «вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым, только когда события на нем создают угрозу для финансовой стабильности, как это было прошлой весной».

Курс рубля должен оставаться рыночным, плавающим и «должен балансироваться в зависимости от того, сколько экспортеры продают, сколько импортеры покупают», — добавила глава регулятора.

Некоторые валютные трейдеры ранее полагали, что ЦБ либо выйдет на рынок с увеличенными валютными интервенциями, либо «попросит» крупных экспортеров увеличить продажу валютной выручки, когда курс рубля превысит отметку 80 руб. за доллар. Но этого не произошло.

Похоже, что ЦБ ждет, когда рубль сам собой укрепится в результате увеличения притока валютной выручки в страну из-за роста цен на нефть, а также сужения спрэда между эталонным сортом нефти Brent и российской Urals.

Рубль на слова председателя ЦБ никак не отреагировал. К обеду четверга «россиянин» укреплялся к доллару примерно на 0,4%, несмотря на упавшую на 1,5% нефть. На следующей неделе экспортерам нужно будет рассчитаться с бюджетом по налогам, а заодно заплатить своим сотрудникам зарплату за апрель. Поэтому сейчас они увеличили продажу долларов и юаней. При этом сходит на нет процесс покупки валюты со стороны тех, кто планирует провести майские выходные за границей.

Судя по риторике Набиуллиной, совсем скоро в массовом обиходе появится цифровой рубль. Похоже, что его внедрение сдерживает только отсутствие законодательной базы — законопроект о цифровом рубле принят Госдумой лишь в первом чтении.

Пополнять цифровые кошельки можно будет «на сумму где-то в 300 тысяч рублей в месяц», сказала Набиуллина. При этом, по ее словам, «переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатными». Чрез Систему быстрых платежей без комиссии сейчас можно переводить до 100 тыс. руб. в месяц, но ЦБ рассматривает возможность увеличить этот лимит.

Набиуллина подтвердила ожидания большинства экспертов, что цифровой рубль стоит рассматривать как средство платежа, но не накопления. Проценты на остатки цифровых рублей на счетах начисляться не будут, как не будут выдаваться в них кредиты.

Благосклонно отреагировала Набиуллина на инициативу депутатов от ЛДПР расплачиваться с продающими российский бизнес нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным международным резервам РФ.

Эту идею «надо дополнительно проработать, но в принципе такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом», — сказала Набиуллина.

По оценкам, объем заблокированных недружественными странами российских активов составляет $300-330 млрд.

Но предложение вряд ли воплотиться в реальность. Во-первых, справедливо заметила глава ЦБ, нерезидентам навязать такие бумаги будет очень сложно. И это действительно так. С очень большой вероятностью, западные государства не пойдут на разморозку части российских активов, чтобы передать их своим нерезидентам.

Но, что более важно, при такой схеме Банку России придется раскрыть информацию о структуре международных резервов. «Мы этого не хотим», — констатировала Набиуллина.

Не исключено, что в этих словах кроется корень проблемы. В последнее время по зарубежным СМИ стали проскакивать сообщения, что с одной стороны, Запад вроде бы заморозил половину российских резервов, а, с другой, никто не знает, где находится большая часть «заморозки». Естественно, что прояснение этого вопроса — не в интересах России.