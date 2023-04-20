Центробанк оценил объем международных резервов России

Международные резервы РФ на 14 апреля составили $600,2млрд, за неделю они снизились на 0,1% или $0,6 млрд, сообщается на сайте Банка России. Из комментария регулятора следует, что изменения произошли в результате отрицательной переоценки и операций, проводимых в рамках бюджетного правила.

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«Объем международных резервов по состоянию на 14 апреля составил 600,2 млрд долларов США, сократившись за неделю на 0,6 млрд долларов США, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», — говорится в комментарии ЦБ.

По состоянию на 7 апреля международные резервы РФ оценивались в $600,8 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Как следует из данных регулятора, на 1 апреля 2023 года объем международных резервов составил $593,879 млрд. Из них резервные активы в иностранной валюте — $417,859 млрд, счет в специальных правах заимствования — $23,459 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,002 млрд, другие резервные активы — $547 млн. Монетарное золото в резервах на эту дату оценивалось в $147,011 млрд, его объем составил 74,8 млн тройских унций.

