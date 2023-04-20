В Кремле назвали одну из главных целей спецоперации России на Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами назвал одну из главных целей продолжающейся на Украине специальной военной операции.

По словам представителя Кремля, речь идёт о недопущение вступления Украины в НАТО, передаёт агентство «Интерфакс».

«Потому что в противном случае это будет представлять собой серьёзную, существенную опасность для нашей страны, для её безопасности», – подчеркнул глава пресс-службы президента РФ.

Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО в связи с визитом в Киев генерального секретаря этого альянса Йенса Столтенберга, Песков отметил, что «у Кремля нет оценки таких перспектив».

Ранее пресс-секретарь российского лидера неоднократно заявлял, что цели специальной военной операции на Украине, озвученные Владимиром Путиным, остаются неизменными, более того, они стали ещё более актуальными.

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Глава государства также тогда заявил, что целью СВО является демилитаризация и денацификация Украины.