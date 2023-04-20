В «Росэнергоатоме» заявили, что «американские технологии» на ЗАЭС — «грязные политика и бизнес»

Запасов ядерного топлива производства компании Westinghouse на Запорожской АЭС должно хватить на четыре года, однако в ближайшее время планируется полное его замещение на российское.

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Об этом заявил советник главы концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом») Ренат Карчаа, передает «Интерфакс».

Накануне, 19 апреля, стало известно, что в середине прошлого месяца Минэнерго США направило российской госкорпорации письмо, в котором проинформировало о наличии на ЗАЭС «ядерных технических данных американского происхождения, подлежащих экспортному контролю правительства США», и предупредило, что доступ «неуполномоченных лиц» к этим технологиям нарушает законодательство США.

Карчаа пояснил, что речь идет о расчете теплогидравлических режимов активной зоны и обосновании безопасности планируемых загрузок — этим занимался Харьковский центр проектирования активных зон, находящийся под контролем Киева.

«На ЗАЭС производился лишь "дорасчет" отдельных показателей, который не требовал владения всей технологией. На станции нет ни соответствующих программных продуктов, ни соответствующей технологической документации», — подчеркнул представитель российского концерна.

По его словам, имеющихся на станции запасов американского топлива «теоретически» хватит приблизительно на четыре года, но его замещение на российское начнется намного раньше. «Мы в американском топливе не нуждаемся, как и в их технологиях. У нас они свои. И мы, впрочем, далеко не только одни мы, считаем их лучшими в мире», — отметил советник главы «Росэнергоатома».

По его убеждению, все опасения американцев по поводу интеллектуальной собственности несостоятельны; в основе ситуации лежат «грязные политика и бизнес», а также стремление оказать психологическое и репутационное давление на Россию.

В октябре президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС; управляет станцией АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» (АО «ЭО ЗАЭС»), учредителем которой является концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). Директором станции назначен бывший главный инженер украинского «Энергоатома» Юрий Черничук, официально перешедший на работу в «Росатом».