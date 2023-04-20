В России появляется новый вид денег

Как заявила в интервью «АиФ» директор департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина, «весь прошлый год мы и еще 13 российских банков пилотировали прототип платформы цифрового рубля». Были опробованы основные расчетные операции с новым платежным средство.

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«Цифровой рубль — это третья форма денег, которую Банк России будет выпускать в дополнение (а не для замены) к существующим наличным и безналичным рублям. Это еще один способ платежей и переводов, который в определенных ситуациях будет выгодней и удобней остальных», — объяснила финансист.

Она подчеркнула, что принудительно переводить социальные выплаты в цифровые рубли регулятор не намерен.

«Никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. Каждый человек сможет выбирать тот способ получения денег, который ему удобнее», — передает издание слова своей собеседницы.

Алла Бакина определила цифровой рубль как еще один инструмент для получения пенсии и зарплаты. Пользователи в будущем смогут указать свой цифровой кошелек вместо банковских реквизитов и получать таким образом деньги от государства в цифровом виде. «В любой момент человек сможет изменить свое решение», — добавила она.

Глава департамента ЦБ отметила также, что цифровой рубль не является средством сбережения, поэтому проценты на остаток на цифровом кошельке начислять не будут.

Начало операций с реальными цифровыми рублями (прежде велось только тестирование пилотными банками соответствующей платформы) она прогнозирует через несколько недель. За такой срок парламент, вероятно, создаст необходимую для старта законодательную базу. Пилот с реальными деньгами продлится не менее, чем до конца 2023 года.

Все три формы денег — цифровые, безналичные и наличные абсолютно друг другу эквивалентны, подчеркнула Алла Бакина. Она привела ряд примеров, подтверждающих это. И все ж цифровой рубль имеет свои особенности. Да и в целом, появление третьего вида денег в добавление к наличным и безналичным, это очень крупное событие, сущность и практические аспекты которого еще предстоит осознать.

Зачем это нужно?

Цифровой рубль — это новая, третья форма рубля, в дополнение к наличным и безналичным рублям, указывает генеральный директор инвестиционной компании «АБЦ» Евгений Лашков. Работать и храниться они будут в уже привычных нам приложениях банков. Отличие от безналичных денег, в том, что ЦБ будет проще администрировать их и оказывать адресные платежи.

Важным отличием для бизнеса и граждан в том, что цифровой рубль можно будет использовать в «смарт-контрактах» — новой форме контрактов, которые будут выполняться автоматически при определённых условиях, добавляет Евгений Лашков. Сейчас что-то похожее реализовано в недвижимости на escrow-счетах. А теперь — появится и в других сферах деятельности, что может упростить расчёты с контрагентами.

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен), поясняет член экспертного совета по защите прав розничных инвесторов, инвестсоветник в реестре ЦБ РФ Юлия Кузнецова. В отличие от криптовалюты, его эмитирует исключительно Банк России. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты.

Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках на платформе, разработанной регулятором. В силу этого они не будут привязаны к конкретному банку или электронному кошельку. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

По данным на конец марта, 8 из 15 участвующих в пилотной группе банков завершили пользовательское тестирование переводов между физлицами, указывает Юлия Кузнецова. 13 апреля регулятор анонсировал подключение к эксперименту с цифровым рублем еще 19 банков.

Основной вопрос, который в своё время задавали ЦБ в ходе дискуссии о цифровом рубле — какую задачу регулятор хочет за счёт него решить? «Регулятор "прикрылся" идеей о том, что цифровой рубль позволит оптимально распределять бюджетные деньги и смотреть, куда они потрачены. Другая идея Банка России — повысить за счёт цифровой валюты эффективность управления монетарной политикой, то есть в конечном итоге лучше контролировать инфляцию, курс рубля, ставки по кредитам и депозитам, занятость населения и другие экономические показатели», — объясняет Юлия Кузнецова.

Кощей над цифровым «златом» не зачахнет

С 1 апреля 2023 года цифровой рубль начали внедрять как платежное средство в тестовом режиме, отмечает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Но, по его словам, говорить о масштабном переходе на новую валюту в ближайшей перспективе пока рано. Тем не менее, власти заинтересованы в этом. Не исключено, что в скором будущем появятся какие-то стимулирующие меры, как это происходило в свое время с пластиковыми картами.

«Я думаю, что со временем власти будут стимулировать переход на цифровой рубль, но массового перехода не случится до тех пор, пока цифровой рубль не станет средством сбережения. В данный момент он им не является и на остатки средств на цифровом кошельке не начисляются проценты, поэтому гражданам не выгодно массово пользоваться новой валютой», — говорит Петр Гусятников.

Мягко, без принуждения

Некоторые страны уже переходят на цифровые формы платежей, и в отдельных случаях государства стимулируют этот процесс, но без принуждения, указывает юрист Key Consulting Group Ангелина Севостьянова.

«Принудительный перевод на цифровые формы платежей противоречит правовым принципам, — полагает юрист. — Поэтому, пока нет конкретных планов на этот счет, и любые предположения являются только предположениями», — уверена Ангелина Севостьянов, не исключающая, впрочем, в будущем каких-то подобных мер.

«С большим позитивом встречаю новый проект регулятора по цифровому рублю, — комментирует новацию Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. — Однако считаю, что процесс тестирования, внедрения, и массового использования россиянами цифрового рубля потребует значительного количества времени. Помимо механизма и инфраструктуры потребуется лаг по времени для привыкания и доверия к новому инструменту со стороны пользователей».

Что касается, рассуждений по принудительному переводу зарплат, пенсий, социальных выплат в цифровые рубли, то эксперт отмечает, что в этом нет смысла, как для государства, так и для регулятора по крайней мере в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Согласно разъяснениям ЦБ РФ, цифровые рубли не заменят наличные деньги, которые останутся в обороте. А зачем, что-то полностью заменять? Цифровая валюта вполне может существовать с фиатной, тем более что обе курирует государство. А что касается пользователей, то они сами определят, что им удобнее в зависимости от потребностей и ситуации, заключает Сергей Чеврычкин.