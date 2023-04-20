В Сеуле заявили, что не поставляют оружие Киеву, поскольку ценят стабильные отношения с Москвой

Южная Корея не отправляет вооружение на Украину, поскольку стремится сохранить стабильность в отношениях с Россией.

Об этом пишет «Ренхап» со ссылкой на источник в офисе президента Республики Корея.

Накануне, 19 апреля, президент страны Юн Сок Ёль заявил, что в случае возникновения ситуации, с которой «международное сообщество не сможет мириться», Сеулу будет сложно сохранять оказание Киеву исключительно гуманитарной или финансовой поддержки. Таким образом, южнокорейский лидер впервые допустил возможность военной помощи Украине. В Москве резко осудили заявление Юн Сок Ёля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление из-за недружественной позиции Сеула и напомнил, что поставки вооружений Киеву означали бы вовлеченность Южной Кореи в конфликт.

После слов президента Южной Кореи о возможных поставках оружия в его администрации уточнили, что позиция правительства по военной поддержке Украине пока остается неизменной, а высказывания главы государства носят гипотетический характер.

«В законодательстве Южной Кореи нет такого закона, который запрещал бы предоставлять оружие другой воюющей стране. В предписаниях МИД также нет пункта, не позволяющего оказывать военную помощь оказавшейся в трудном положении третьей стране. Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», — пояснил чиновник в администрации главы государства, добавив, что «можно посмотреть на это с противоположной стороны».

«То, как мы поступим впредь, будет зависеть от России», — заявил он.

В Москве неоднократно предупреждали, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии, и подчеркивали, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте не только передачей оружия, но и подготовкой боевиков.