В Совфеде рассказали о будущем «Википедии» в России

Алексей Пушков – глава комиссии по взаимодействию со СМИ верхней палаты российского парламента – рассказал о будущем «Википедии» в России.

По его мнению, интернет-энциклопедия за нарушение законодательства РФ будет подвергаться всё новым штрафам, это может привести к конфликту ресурса с властью, передаёт РИА Новости.

«"Википедия" перестает быть неприкасаемой, – подчеркнул сенатор. – Она устойчиво игнорирует требования Роскомнадзора, отказывается удалять около 200 единиц запрещенного контента, а потому будет предметом все новых и новых штрафов».

Член Совфеда отметил, что «такое развитие событий приводит к острым конфликтам сетевых платформ с российскими властями, которые решаются не в пользу сетевых платформ».

Напомним, 20 апреля мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1,5 млн руб. фонд Wikimedia, управляющий «Википедией», за неудаление недостоверной информации о специальной военной операции.

Кроме того, в апреле будет рассмотрено ещё два протокола на фонд Wikimedia, за отказ ограничивать доступ к запрещённому в нашей стране контенту. В этом месяце это уже пятый и шестой протоколы на владельца «Википедии» по данной статье КоАП. Каждый протокол предполагает штраф до 4 млн руб.

Как ранее писал «Эксперт», глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что «Википедия» содержит много исторических и политических искажений, поэтому нужно закрыть эту интернет-энциклопедию в России, создав её альтернативу.

«Это моя позиция. Я не призываю закрыть её уже завтра, но, конечно, надо двигаться к этому, потому что это идеологический, политизированный продукт», – пояснил он.