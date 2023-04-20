Вдохнуть жизнь в российские болота

Россия обладает самыми большими ресурсами в области торфяных болот: они занимают более 8% страны, а вместе с заболоченными землями – более 20% территории государства. Однако из-за массового осушения болот в советский период и влияния антропогенного фактора – болота исчезают. Это провоцирует лесные пожары и повышенные выбросы CO2 в атмосферу.

Восстановление естественной экосистемы болот будет способствовать развитию рынка углеродных единиц в России и сделает большой вклад в распространение экоповестки в мире, считают эксперты, участвовавшие в семинаре Климатического партнерства России «Водно-болотные угодья (ВБУ) – новое направления реализации климатических проектов в России».

Идти в болото

Болота поглощают больше углекислого газа и хранят в 2-3 раза больше углерода, чем все леса в мире, рассказал генеральный директор Центра технологий устойчивого развития Юрий Фурса. «Торфяники играют важную роль в биоразнообразии. Занимают ведущую роль накопления и удержания углерода в торфе: они содержат порядка 30% почвенного углерода. В торфяных залежах болот содержится порядка 500 гигатонн углерода, что в два раза больше, чем во всей биомассе лесов», – добавил он.

Болота способствуют биологическому разнообразию и тем самым обеспечивают устойчивость экосистем. Помимо этого, водно-болотные угодья – прекрасные места для миграции птиц и научного туризма, напомнила кандидат биологических наук, доцент кафедры туризма и природопользования Тверского государственного университета Елена Пушай.

При этом водно-болотные угодья – самая чувствительная и нежная экосистема, которая больше всего страдает от влияния человека. Чаще всего причинами осушения болот становятся сельскохозяйственные работы, развитие лесного хозяйства и добыча торфа. Скорость исчезновения водно-болотных угодий в два раза быстрее, чем у лесов. Каждый год более 1% болот перестает существовать. В мировой практике уже есть печальный опыт Ирландии, лишившейся 90% всех водно-болотных угодий, которые были осушены из-за сельского хозяйства. Как считают эксперты, эта величина должна является примером того, чего нельзя допустить.\

В результате осушения болот эти системы вместо того, чтобы накапливать углерод, выбрасывают углекислый газ, который провоцирует пожары. Так, в 2022 году пожар в Рязанской области, который продолжался с 15 августа по 8 сентября охватил территорию 18 тыс. гектаров лесного фонда, а еще 11 тыс. гектаров пострадали на территории Окского государственного природного биосферного заповедника и 3 тыс. гектаров в национальном парке «Мещерский». Ущерб землям лесного фонда составил более 200 млн рублей, оценили тогда в региональном Минприроды. «Если за осушенными торфяниками не следить, то это может привести к серьезным последствиям. Наша задача – уделить тщательное внимание и восстановить естественную функцию болот», – подчеркнул Фурса.

Болота 2.0

Восстановить естественную флору болот можно путем обводнения, считают эксперты. И такой опыт у российских ученых и компаний имеется. Например, российский Центр технологий устойчивого развития уже реализовал пять крупных проектов по восстановлению экосистем болот на площади порядка 16 тыс. гектар, рассказал директор по науке Центра технологий устойчивого развития, кандидат технических наук Кирилл Шахматов. Технологии и методология благодаря которым в компании оболачивали торфяники заинтересовали международные компании. Например, корпорация Shell до введения антироссийских санкций была готова запустить совместный пилотный проект на пять лет, поделился он.

Помимо улучшения экологии восстановление болот может стать почвой для развития рынка углеродный единиц. По словам Юрия Фурсы, для получения таких углеродных единиц потребуется меньше времени, чем в случае лесоклиматических проектов: 2-3 года против 7-8 лет. «Затраты на реализацию и поддержание климатического проекта в области обводнения осушенных торфяников меньше, чем по сравнению с лесными климатическими проектами. В целом, у реализации климатического проекта по обводнению осушенных торфяников меньше рисков по сравнению с проектами в лесах. Спрос на подобные проект есть и достаточно большой», – сказал он.

Методологию по климатическим проектам на данный момент разрабатывают в Институте глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля при поддержке «Газпромбанка». Как рассказала директор института Анна Романовская, на обсуждении на данный момент находится шесть методик. Однако базовая линия предусматривает следующие моменты: компании на рекультивируемых участках должны следить за уровнем выбросов углеродного газа и окисленного азота и не отходить от международных стандартов; не допускать снижения урожайности на участках; прописывать пошаговое снижение выбросов, использовать наилучшие доступные технологии и нести ответственность за проекты на протяжении многих лет. «Исполнитель должен гарантировать, что если он посадит лес, то через 30 лет его не вырубят, и он простоит 100 лет. Должны быть какие-то долгосрочные обязательства и гарантии», – сказала она.

Среди вызовов, которые сдерживают развитие таких климатических проектов, - невозможность реализации углеродных единиц на международном рынке и сложность в работе с документацией, считает представитель компании «Северсталь» Роман Казаков. Тем не менее в «Северстали» продолжают работать с климатическими проектами по болотному и другим направлениям, и в этом году планируют провести научно-исследовательские работы для их дальнейшего развития.

«Россия, по мнению экспертов, обладает колоссальным потенциалом в области реализации климатических проектов, направленных на вторичное обводнение ранее осушенных торфяных болот. Подобные климатические проекты осуществляются во многих странах мира. В том числе в Юго-Восточной Азии, Китае, Индонезии и других странах. В России подобные проекты планируются к осуществлению впервые. Есть ощущение, что они могут стать одними из самых эффективных с точки зрения себестоимости и сокращения выбросов на гектар», – рассказала директор по устойчивому развитию компании «Русал» Ирина Бахтина.

Опыт других стран показывает, что восстановление болот может быть крайне эффективным. Так, в Белоруссии к 2002 году около 500 тыс. гектаров стали деградированными торфяниками и были практически выведены из хозяйственного оборота, поделился директор Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича Национальной академии наук Белоруссии Дмитрий Груммо. Все это провоцировало массовые природные пожары. Решить эту проблему удалось за счет обводнения болот: с 2006 года восстановили 40 природных территорий, что составляет около 80 тыс. гектаров.

«Многие восстановленные территории стали центрами развития туризма: были созданы экологические классы, либо визит-центры. Многие стали особо охраняемыми природными территориями. Проводятся региональные фестивали на базе болот, многие становятся визитной карточкой», – резюмировал он.