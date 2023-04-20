Владимир Ефимов: город выставил на торги право на редевелопмент промзоны «Серп и Молот»

Власти Москвы выставят на торги право редевелопмента бывшей промышленной зоны «Серп и Молот». Общий объем инвестиций в развитие территории, расположенной в Нижегородском районе столицы, оценивается примерно в 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил 20 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, речь идет об участке площадью 1,7 га, расположенном рядом с пересечением Перовского проезда и Подъемной улицы.

Аукцион планируется провести по втором квартале 2023 года.

«Вложения в комплексное развитие территории составят более 6,5 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 450 млн рублей», — сказал Владимир Ефимов.

По оценкам властей столицы, сегодня этот участок используется неэффективно: на нем расположены склады и автосервисы. «Вместо них здесь появятся современные офисы, магазины и кафе, а также спортивные, выставочные и ярмарочные объекты», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Согласно проекту, здесь возведут более 60 тыс. кв. м. жилья и коммерческой недвижимости. По предварительным оценкам, кроме того, будет создано почти 1,5 тыс. рабочих мест.

Напомним, программа комплексного развития территорий разработана, чтобы вернуть в хозяйственный оборот заброшенные земли города. Планируется, что по ее итогу в столице появится более полумиллиона новых рабочих мест рядом с новыми жилыми кварталами. Общий объем инвестиций в программу оценивается в 7 трлн рублей.

Инвесторы уже приступили к реализации 9 проектов, в ходе которых они преобразуют участки бывшей промзоны «Коровино»,«Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», а также неэффективно используемой территории в Коптево, заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино и недостроя в Тимирязевском районе. Власти Москвы также назначили городских операторов, которые преобразуют еще 15 участков бывших промзон.