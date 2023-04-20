Володин отметил эффективную работу российского Центробанка по сдерживанию инфляции

Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в ходе отчёта ЦБ РФ в Госдуме отметил эффективную работу регулятора по сдерживанию инфляции.

По его словам, несмотря на тяжёлую ситуацию, Банк России справился со сдерживанием инфляции в стране, передаёт РИА Новости.

«Коллеги, мы должны с вами признать, что за прошлый год, несмотря на тяжёлую ситуацию и вызовы, Центральный банк эффективно решил задачи, связанные со сдерживанием инфляции», – заявил Володин.

Как ранее писал «Эксперт», согласно данным ЦБ РФ, в марте 2023 года инфляция в России составила 3,51%, что на 7,48% ниже значения предыдущего месяца.

При этом наиболее значительно уменьшился прирост цен на товары, замедление по услугам было менее заметным. В апреле показатель годовой инфляции, по прогнозам регулятора, продолжит снижаться из-за эффекта высокой базы весны 2022 года.

