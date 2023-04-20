«Есть две профессии: актер и успешный актер»

«Институт кино Высшей школы экономики – это космическая станция, которая готовит суперуспешных специалистов в киноиндустрии. Сегодня на российском кинорынке есть талантливые работы, за которые не стыдно, но их не так много», - продолжил Алексей Троцюк.

Открывшийся год назад, Институт кино НИУ ВШЭ ставит задачу восполнить кадровый дефицит в российской киноиндустрии. Именно эта тема стала основной на пресс-конференции, состоявшейся 19 апреля 2023 года в ВШЭ. Ведь именно сейчас отечественная киноиндустрия может пойти своим путем и совершить прорыв. «Нас никто не просил начинать, все просто сложилось вовремя», - такими словами открыл эту пресс-конференцию декан факультета креативных индустрий Андрей Быстрицкий.

Программа обучения Института кино НИУ ВШЭ сформирована таким образом, что она состоит из блоков - универсального набора инструментов, которые студенты могу изучать и использовать в будущей профессии в зависимости от поставленной задачи. «Мы не принимаем абитуриентов и не учим на «режиссера», на «сценариста» или на «продюсера». Мы учим на «кинематографиста», - уверен Директор Института кино Высшей школы экономики, генеральный директор СТС Александр Акопов.

Институт кино НИУ ВШЭ ориентируется в первую очередь на успешное «зрительское» кино и сериалы. «Главный человек в кинопроизводстве – зритель»,- сказал Александр Акопов –директор Института кино. Именно поэтому программа обучения на 90% состоит из практических занятий. В процессе учебы каждый студент должен реализовать семь творческих проектов, среди которых полнометражный фильм и сериал.

Методики обучения специалитета «Актёр» уже получили признание известных артистов Анны Михалковой и Никиты Ефремова, прошедших персональные классы у академического руководителя Института кино НИУ ВШЭ, профессора Светланы Ефремовой.