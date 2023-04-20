Синоптики предрекли страшную жару

Метеорологи предсказывают рекордную жару в 2023 или 2024 годах. Рекордно высокие температуры принесет вернувшийся Эль-Ниньо, погодный феномен в экваториальной части Тихого океана, заключающийся в колебании температуры поверхностного слоя воды и заметно влияющий на климат во многих регионах планеты. После трехлетнего перерыва Эль-Ниньо, сообщает Reuters, похоже, возвращается и скорее всего принесет новые климатические катаклизмы.

«Обычно Эль-Ниньо ассоциируется с рекордными температурами на глобальном уровне,- объясняет глава евросоюзовской Службы по контролю за изменениями климата «Коперник» Карло Буонтемпо.- Произойдет это в 2023 или 2024 годах, пока неизвестно, но думаю, что скорее произойдет, чем не произойдет».

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Климатические модели, по словам Буонтемпо, предполагают возвращение Эль Ниньо в конце лета и достижение им высокого уровня к концу года. Пока самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений считается 2016 год, конечно же, не случайно совпавший с Эль Ниньо. Впрочем, отмечают ученые, очень высокие температуры нередко фиксируются и без Эль Ниньо. Так, последние 8 лет метеорологи считают рекордно жаркими, что подтверждает теорию о потеплении климата из-за парниковых газов.

Фредерике Отто из института Грэнтэма при Имперском колледже Лондона считает, что Эль Ниньо может усилить дальнейшее ухудшение климата на планете и принести новые тепловые волны, засухи и лесные пожары.

«Если Эль Ниньо наберет силу, то высока вероятность того, что 2023 год будет даже более жарким, чем 2016-й,- предупреждает он,- потому что человечество продолжает сжигать ископаемые виды топлива и нагревать планету».

Ученые Службы «Коперник» попытались оценить причуды климата, которые подарил человечеству прошлый год, пятый кряду год, который метеорологи признают «самым жарким годом». Что касается Европы, то лето в 2022 году в Старом Свете было самым жарким за все время наблюдений за климатом. Мощные ливни, спровоцированные изменениями климата, вызвали мощнейшее наводнение в Пакистане. Кроме этого, в феврале этого года метеорологи зафиксировали рекордное таяние льдов в Антарктиде. Средняя температура на планете сейчас на 1,2°С выше, чем в доиндустриальные времена.

Планета все ближе подходит к черте, перейдя которую вернуться назад будет уже нельзя. Несмотря на то, что главные «загрязнители» земной атмосферы обещают постепенно свести к 0 выбросы СО2, в прошлом году они продолжили расти.