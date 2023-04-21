Акции дня: бумаги «Селигдара» завершили неделю ростом

Котировки полиметаллического холдинга «Селигдар» взлетели после новостей об итогах работы в первом квартале 2023 года. За сессию на Мосбирже в пятницу, 21 апреля акции подорожали на +4,49% до 52,13 рублей за штуку.

В январе -марте «Селигдар» увеличил производство золота на 13% до 777 кг, а олова на 20% до 652 тонн, что является хорошим результатом, считают эксперты. Дополнительным фактором привлекательности акций мог стать рост цен на олово, после того как Мьянма объявила о намерении запретить добычу.

«Если основной поставщик в лице Мьянмы в конце лета уйдет с рынка, то Пекину придется поднимать ценник, чтобы обеспечить себя необходимым объемом поставок. "Селигдар" является единственным в России производителем олова, с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. В планах компании к 2029 году увеличить производство почти в 5 раз до 14 тыс. тонн. Бизнес "Селиграда" динамично развивается и коррекцию в бумагах разумно использовать для долгосрочных покупок», - прокомментировал автор Telegram-канала «Инвестируй или проиграешь» Юрий Козлов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,08% до 2639,95 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,06% до 1019,2 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:56 мск составила 81,47 долларов за баррель (+0,46%). Российская валюта слабела – 81,87 руб. за доллар.