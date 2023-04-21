S&P 500: это был не день Илона Маска

Это определенно был не день Илона Маска. Экспериментальная ракета Starship, разработанная его SpaceX, взлетела в Бока-Чика (штат Техас), но через четыре минуты превратилась в огненный шар над Мексиканским заливом. Вокруг приобретенного им сервиса микроблогов развернулся новый скандал, а отчетность Tesla и заявления самого Маска вызвали мощнейший сброс акций производителя электромобилей.

Такие важные показатели, как прибыль на акцию и выручка, согласно Refinitiv, совпали с прогнозами аналитиков, но вот валовая рентабельность Tesla упала до 19,3% (рынок ждал 22,4%). Это самый низкий квартальный результат за два года. Причина – предпринятое компанией агрессивное снижение цен электромобилей на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры.

При этом Илон Маск заявил, что Tesla будет в условиях слабеющей экономики отдавать приоритет росту продаж, а не прибыли. С его точки зрения, операционная маржа компании, которая сейчас выше, чем у многих других крупных автопроизводителей, это позволяет, а ситуация того требует.

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«Каждый раз, когда ФРС повышает процентные ставки, это эквивалентно увеличению цены автомобиля», – пояснял он свой взгляд на вещи. Рынок не оценил.

«Тревожные показатели продаж Tesla в Китае указывают на то, что спрос на ее машины замедляется сильнее ожидавшегося при растущей конкуренции со стороны местных производителей электромобилей», - цитировало Reuters старшего аналитика Investing.com Джесси Коэн.

На рынке заговорили даже о том, что при всех технологических прорывах Tesla, по большому счету, просто автопроизводитель – циклический бизнес, для которого рецессия будет опасным периодом. Подобные компании успешны во времена экономического роста, но спад, до которого уже рукой подать, бывает, приводит к их банкротству. Если считать так, то текущий P/E Tesla, равный 47 и по любым меркам очень не маленький, завышен почти на порядок.

В итоге, ее акции вчера по итогам дня рухнули на 9,75%, а капитализация компании, когда-то превышавшая $1 трлн, вновь приблизилась к $500 млн. Ее, впрочем, все еще было более чем достаточно для того чтобы оказать заметное негативное влияние на фондовые индексы.

Состояние самого Илона Маска, по расчетам Bloomberg Billionaires Index, вчера сократилось на $12,6 млрд до $160 млрд. Это самое быстрое его падение в этом году, но в прошлом бывало и побольше – все-таки сдуваться его капитал начал с уровня $340 млрд.

От первого места, на котором находится глава LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно, его теперь отделяет $47 млрд. До Джеффа Безоса, Билла Гейтса и Уоррена Баффета ему, впрочем, терять еще не один десяток миллиардов.

Растущие риски

Но Tesla была лишь второй с конца в составе S&P 500. Лидером падения стали акции AT&T, рухнувшие на 10,41% – рынок разочаровала выручка и денежный поток компании. Да и вообще этот сезон отчетности все меньше радует инвесторов. Если поначалу у многих получалось превосходить заметно сниженные за последние месяцы оценки аналитиков, то теперь зачастую не удается и этого.

Между тем, согласно Refinitiv, аналитики ожидают падения квартальной прибыли на акции из состава S&P 500 почти на 5% в годовом исчислении. Неудивительно, что начал сползать и сам индекс. Вчера он потерял еще 0,6%.

Dow Jones Industrial Average завершил день падением на 0,33%, а Nasdaq Composite – на 0,8%. Но текущий сезон отчетности – это только начало. Уже в мае рынку предстоит столкнуться и с подъемом ставок, и с другими проблемами, влияющими на него и сейчас.

Перед началом вчерашних торгов JPMorgan предупредил клиентов о «нетривиальном риске» технического дефолта по казначейским обязательствам. Согласно данным Refinitiv, стоимость страхования долга США от дефолта на один год (спреды по кредитным дефолтным свопам) в среду превышала 100 б.п. Это намного выше уровня 2011 года, когда противостояние по поводу потолка госдолга вызвало первое понижение кредитного рейтинга страны.

Стратеги JPMorgan написали поздно вечером в среду, что потолок долга станет проблемой уже в мае. Они ожидают, что к середине августа у Казначейства США закончатся доступные ресурсы, но дебаты в парламенте продлятся опасно долго. Признаки же стресса появятся на рынке казначейских векселей за 2-3 месяца до часа X (фонды денежного рынка, инвестирующие в самые короткие бумаги, начнут переоценку рисков). И все это – не считая давно известных проблем.

«Если ФРС сохранит свой курс, общие финансовые условия должны продолжать ужесточаться, экономика – замедлиться до рецессии, а акции – резко снизиться, - цитировал вчера Bloomberg главного стратега Wolfe Research Криса Сеньека. – Самым большим риском для медвежьего прогноза остается возможность того, что ФРС отступит слишком рано. Но если она не сможет устойчиво снизить инфляцию, боль, вероятно, будет намного сильнее через 12-24 месяца».