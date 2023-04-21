Американский аналитик предрек крах доллара из-за антироссийской политики США

Доллар постепенно приближается к своему краху, поскольку Вашингтон решил продемонстрировать свою власть и использовал мировую финансовую систему против России.

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Такое мнение высказал валютный аналитик Стивен Джен, пишет «Газета» со ссылкой на Financial Times.

«Американский доллар потерпел сокрушительный крах в качестве резервной валюты, и этот процесс ускорился после того, как Вашингтон решил продемонстрировать свою власть над основанной на долларе мировой финансовой системой и использовать ее против России», — приводятся слова экономиста.

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Эксперт указал на то, что доля доллара среди официальных мировых резервных валют снизилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021-м, а в минувшем году показатель составлял уже 47%. Таким образом, американская валюта теряет свой статус намного быстрее, чем ожидалось.

По словам аналитика, на сегодня доллар сохраняет доминирование, поскольку он удобен и чаще всего используется в международных финансовых операциях и торговле. Тем не менее, поводов для оптимизма у Вашингтона немного — впадать в иллюзию, что доллар сможет удерживать свои позиции вечно, нельзя, подчеркнул Джен. По его мнению, США не стоит совершать крупных ошибок и внимательнее анализировать происходящее с тем чтобы избежать крушения доллара во всем мире.

Роль доллара снижалась и до событий 2022 года, но использование его в геополитических целях лишь ускоряет процесс ухода от доминирующего положения американской валюты, как в резервах государств, так и в торговле, заявлял ранее «Эксперту» ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Опасения политиков Вашингтона, что это принесет множество проблем, вполне обоснованные, так как США сохраняют высокий дефицит бюджета, который финансируется во многом благодаря использованию доллара в резервах других стран, отмечал он.