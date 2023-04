Банки США: оптимизма хватило ненадолго

С прошлой пятницы, когда банки в США начали публиковать отчетность за I квартал, отношение публики к ним в целом улучшалось: ей нравилось думать, что худшая часть банковского кризиса позади. Но во многом это была заслуга нескольких крупнейших банков, хотя даже и в этой группе не все порадовали инвесторов большой прибылью.

А вот среди не столь больших региональных банков, по которым, как ранее и были уверены инвесторы, кризис прошелся особенно сильно, неожиданно хорошие результаты были, скорее, исключением. И порой оптимизм – а вернее закрытие «шортов» – вызывало просто то, что все не так плохо, как могло бы быть. В итоге акции региональных банков рушились и взлетали строго через день.

Так, в среду Western Alliance сообщил, что с 31 марта по 14 апреля на его счета добавилось $2 млрд. Это всего лишь треть от потерянных им в первом квартале 11% депозитов, но его перепроданные акции взлетели на 24%.

Индекс KBW Bank, в который Western Alliance из-за своей малой величины даже и не входит, прибавил позавчера еще 1,7%. Это был четвертый подряд день его роста, но вчера он оборвался: накопилась критическая масса данных как о крупных, так и о небольших банках – и акции обеих групп полетели вниз. В результате индекс вчера закрыл день падением на 1,8%, но по ходу дня снижение было и большим. Индекс NASDAQ Bank упал на 1,2%, а SPDR S&P Regional Banking ETF потерял 1,9%.

Лидером падения в составе KBW Bank стали акции Zions Bancorp. Прибыль банка оказалась ниже ожиданий, а депозиты упали на 3%. Но это не сравнится с обвалом на 19,5% акций Eagle Bancorp, входящих в NASDAQ Bank.

Этот региональный банк сообщил, что его прибыль в I квартале снизилась почти вдвое. Главным виновником стало огромное по меркам этого банка сокращение депозитов (примерно на $1,2 млрд за квартал). Это вынудило его привлечь значительный объем дорогих краткосрочные займов, чтобы закрыть «дыру», что привело к сокращению чистого процентного дохода.

И Eagle Bancorp был не одинок: один за другим региональные банки отчитываются об оттоке средств клиентов и падении прибыли. Они вынуждены не только привлекать дорогие займы, но и поднимать ставки по вкладам. Однако проблем это не решает. Для регионального банка поднять проценты с околонулевых цифр даже до 2,5% – большое потрясение. Но клиенты легко могут получить за пределами банковской системы и больше 4%.

Небольшие исключения, конечно, всегда есть, но они, что называется, лишь подтверждают правило. Huntington Bancshares удалось увеличить объем депозитов на $472 млн, что рынок оценил падением на 1,77%. Зато из-за оттока вчера упали акции Fifth Third Bancorp, Comerica, Truist Financial Corp, KeyCorp, Citizens Financial и других отчитавшихся банков.

Мало того: сезон отчетности показал, что проблема шире. Клиенты уходят в фонды денежного рынка и к другим более привлекательным для них конкурентам и из крупных банков. Даже такие титаны с Уолл-стрит как, как Bank of America, Citigroup и Wells Fargo сообщили о падении депозитов на 1–3%.

Согласно данным ФРС, в марте с поправкой на сезонность объем депозитов американских банков падал годовым темпом в 21,8%. Еще в феврале он составлял 5,8%.

Только с 15 по 29 марта средства на депозитах банков в США сократились на $236,7 млрд. Неудивительно, что и объем кредитов за тот же период упал на $311,1 млрд. В среднесрочной перспективе сохранение этой тенденции – прямой путь к рецессии и новым банкротствам банков.