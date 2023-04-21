Денежная база в России приблизилась к прошлогоднему рекорду

Объем денежной базы в узком определении в России на 14 апреля составил 17 трлн 204,8 млрд рублей. За неделю он увеличился на 1,22%, или на 208,2 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России. Абсолютного рекорда показатель достиг 4 марта 2022 года — 17 трлн 231,6 млрд рублей.

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По состоянию на 7 апреля объем денежной базы в узком определении был равен 16 трлн 996,6 млрд рублей. Рекордный уровень был зафиксирован 4 марта 2022 года — 17 трлн 231,6 млрд рублей, но уже к 18 марта показатель упал до 16 трлн 165,3 млрд рублей.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

