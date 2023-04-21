Депутат Госдумы Якубовский: Решение Сбера о выплате дивидендов важно для экономики всей страны

Сбер выплатит дивиденды по итогам 2022 года. Окончательное решение было принято акционерами на годовом общем собрании. Сумма составит 565 миллиардов рублей или 25 рублей за одну акцию.

«В ходе собрания акционеры поддержали рекомендацию Наблюдательного совета о выплате рекордных 565 млрд рублей дивидендов, из расчета 25 рублей на одну акцию. Для нас очень значимо, что эта сумма будет выплачена по итогам сложного 2022 года. Половина этих средств будет выплачена в бюджет государства, как нашего контролирующего акционера. Вторая половина — более чем 1,5 миллионам человек, которые являются нашими частными акционерами. Мы благодарны нашим клиентам и акционерам за доверие, а нашей команде — за профессионализм и вовлечённость. Благодаря накопленному запасу прочности и внедрению собственных технологий во все сферы нашего бизнеса, нам удалось показать отличный финансовый результат», - отметил Герман Греф.

«Выплата повышенных дивидендов говорит об устойчивости самого крупного банка Российской Федерации, Сбер еще раз подтвердил свое лидерство среди банков», — сказал министр финансов России и Председатель Наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов, подчеркнув, что результаты работы «Сбера» за прошлый год помогли выстоять всей финансовой системы страны.

Депутат Госдумы Александр Якубовский приветствует решение акционеров Сбера выплатить дивиденды. По его словам, это важный шаг для всей экономики страны. «Это свидетельствует о преодолении банком всех трудностей, вызванных антироссийскими санкциями, а Сбер, напомню, попал под блокирующие западные санкции, и при этом успешно вышел на прибыль. Кстати, в отличие от ряда тоже крупных игроков в банковском секторе. Мы видим продолжение темпа роста прибыли и в этом году, поэтому не стоит сомневаться, что средства будут выплачены, а это рекордная сумма. Конечно, Сбер является лидером во многих сегментах: корпоративное и розничное кредитование, ипотека и так далее, это работа с населением, в том числе уязвимыми категориями граждан, пенсионерами», - сказал депутат. Также он отметил, что банк реализует множество государственных программ и является ориентиром для бизнеса. «Поэтому решение о выплате дивидендов очень важно для экономики всей страны и уверенности в том, что мы преодолеваем трудности», - закончил он.

История с выплатами дивидендов Сбербанка очень позитивно влияет на российский рынок, согласен кандидат экономических наук, заместитель заведующего кафедры инфраструктуры и финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров. «Долгое время Сбербанк был долгое время главным локомотивом рынка, потому уже к нему подтянулись другие бумаги», - отмечает Столяров.

По мнению Александра Цыганова, руководителя департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ, факторами успеха Сбера стали активная работа с населением, участие в финансировании социальных программ, развитие программ ипотечного и потребительского кредитования, востребованных не только старыми, но и новыми клиентами Сбера, цифровизация многих бизнес-процессов.

«Решение о выплате дивидендов Сбером ожидаемое решение. Это покажет, что у банка не только высокий текущий уровень финансовой устойчивости и прибыль по итогам года, но и хорошие перспективы развития. Выплата дивидендов даст сигнал частным инвесторам, что есть интересный вариант для приложения своих средств. Учтем и собственника контрольного пакета — Фонд национального благосостояния России, который таким образом пополнится», - сказал эксперт.