До зарплаты: ВТБ начал выдавать микрокредиты

ВТБ объявил о запуске новой линейки кредитов на малые суммы: от 5 до 30 тыс. рублей на любые цели. Оформить такой кредит можно на срок до 11 месяцев, ежемесячный платеж начинается от 525 рублей. Анонсируя новый продукт банк не указывает ставку, сообщая лишь, что она «выше, чем по стандартной линейке», но намного ниже, чем в микрофинансовой организации (МФО). При этом в ВТБ считают, что такой вариант хорошо подойдет для молодежи, «которая хочет начать формирование позитивной кредитной истории как можно раньше».

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«ВТБ запускает альтернативу традиционному микрокредитованию в малоизвестных организациях. Для нас это совершенно новый рынок, поэтому мы решили взять время для тестирования нового продукта. Конечно, ставки по нему выше, чем по стандартной линейке, но намного ниже, чем средние ставки на рынке микрофинансовых организаций. Продукт рассчитан в первую очередь на клиентов, которым средства необходимы "здесь и сейчас". Он актуален для людей с любым уровнем дохода, например, молодежи, которая хочет начать формирование позитивной кредитной истории как можно раньше», — отметил замруководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

В пресс-службе банка сообщили, что за время предварительного пятимесячного тестирования было выдано 20 тыс. микрозаймов, общим бъемом 300 млн рублей. До конца года ВТБ планирует выдать более 250 тыс. таких кредитов. Заемщиком может стать гражданин 18-75 лет, для оформления микрокредита требуется только паспорт, подавать заявку следует только через мобильное приложение или интернет-банк.