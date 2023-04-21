Экспорт российских энергоносителей: Европа нервно курит в стороне

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе—марте составила 1,76 млрд долларов. Как сообщает ТАСС, таким образом показатель вырос в 2,2 раза. Только за прошлый месяц уровень поставок достиг 588,7 млн долларов. Не отстает от нефти и СПГ — его поставки в Китай из России выросли за тот же период на 67,7% и увеличились в годовом исчислении на 67,7%, до 1,62 млн тонн.

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По стоимости импорт энергоносителей из РФ вырос на 80,8%, превысив в денежном выражении $1,32 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на четвертом месте. Ведущим поставщиком сжиженного газа в Поднебесную за первые три месяца нынешнего года остается Австралия (5,34 млн тонн за 3,7 млрд долл.), за ней следуют Катар (4,66 млн тонн за 3,2 млрд долл.) и Малайзия (1,88 млн тонн за 1,43 млрд долл.).

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В то же время поставки российской нефти в Китай в январе—марте выросли в годовом исчислении на 32,7%, превысив 25,2 млн тонн. В этой области РФ продолжает лидировать по объему экспорта среди прочих стран-поставщиков. В стоимостном выражении нефтяной импорт из России в КНР увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, до 13,65 млрд долл.

Только за март поставки российской нефти в Китай увеличились по сравнению с февралем на 25%, до 9,6 млн тонн. В денежном выражении они выросли примерно на 23%, до 5,09 млрд долл. По данным китайской таможни, в 2022 году импорт российской нефти вырос на 8,2%, составив 86,2 млн тонн. В целом же стоимость закупленных КНР у России энергоносителей увеличилась примерно на 43,9%, до 58,37 млрд долл.

Второе место по поставкам нефти в КНР занимает Саудовская Аравия, которая за январь—март продала Китаю 22,8 млн тонн за 13,89 млрд долл. Следом за Саудовской Аравией идет Ирак (около 15,7 млн тонн за 9,07 млрд долл.) и Объединенные Арабские Эмираты (примерно 10,3 млн тонн за 6,62 млрд долл.).

Купил — продай

В первом квартале нынешнего года Китай импортировал 136,4 млн тонн сырой нефти (данные GACC), отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. То есть, если импорт нефти из России в данный период составил 25,2 млн тонн, то доля РФ на китайском рынке составила около 18,5%.

«Средняя стоимость продаж российской нефти в Китай в первом квартале 2023 года составила около 74 долл. за баррель, если считать исходя из предоставленных ТАСС данных. Надо отметить явное несоблюдение “потолка цен”, хотя это могли быть поставки по длинным контрактам. В марте наблюдался резкий рост импорта сырой нефти в Китай (+28,4% м/м), что связано с активным восстановлением работы китайской экономики», — указывает эксперт.

Вместе с тем, за первый квартал, по данным GACC, поставки нефтепродуктов на экспорт из Китая выросли на 33,8% г/г. При этом поставки авиатоплива выросли на 45,3% г/г, а дизтоплива — на 113,8% г/г. Поэтому теперь, указывает эксперт, европейские покупатели обеспокоены восстановлением спроса на нефтепродукты на внутреннем китайском рынке и возможным урезанием экспортных квот в связи с этим.

«Вероятнее всего, — говорит Лукичева, — последние визиты европейских политиков в Китай были связаны в том числе и непосредственно с этим моментом. И поставки российской нефти в Китай в ближайшие месяцы, скорее всего, продолжат расти, хотя ограничением могут стать инфраструктурные и логистические возможности.»

Свято место пусто не бывает

Увеличение объемов продажи углеводородов в Китай ярко подчеркивает фактическое переориентирование российского сырьевого рынка с Запада на Восток, констатирует финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Новый тренд подтверждают актуальные цифры по поставкам российских углеводородов в Китай.

Аналитик уверен, что существует вероятность увидеть и более высокие значения по экспорту российских энергоносителей во втором квартале текущего года — в рамках увеличения экономической активности после открытия границ КНР.

Если Китай увеличивает закупки газа, то в Европе ситуация противоположная, констатирует Чеврычкин. Потребление газа в странах Евросоюза за период с августа 2022 года по март нынешнего снизилось на 17,7% по сравнению с показателем за аналогичные периоды 2017—2022 годов.

В середине прошлого года Совет ЕС ставил целью сокращение потребления за период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15%. Однако, импорт СПГ в ЕС из России в прошлом году достиг 22,1 млрд кубометров, что на 39% больше, чем в 2021 году, и составляет 16% от общего объема импорта по морю за год (по данным Refinitiv).

Вместе с тем, говорит Сергей Чеврычкин, можно предположить, что в случае увеличения спроса на трубопроводный газ и СПГ со стороны Китая цены на «голубое топливо» пойдут вверх. Это негативно отразится на европейских потребителях, но положительно повлияет на пополнение российского бюджета.

Не стоит забывать и о том, что после ухода европейских и американских инвесторов из российских нефтегазовых проектов открылась возможность у партнеров с Востока. К примеру, сейчас определенный интерес к участию в проектах проявляют индийские компании. Речь идет, в частности, о проекте «Арктик СПГ 2» — втором после «Ямала СПГ» крупнотоннажном проекте «Новатэка». И это, безусловно, позитивный момент для российской компании, которая сможет увеличить капитализацию и масштабировать бизнес.