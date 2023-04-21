Fesco и Pony Express будут развивать ускоренные грузоперевозки по маршруту Китай — Россия

Транспортная группа Fesco и универсальный логистический оператор Pony Express заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных грузовых перевозок из Китая в Россию и обратно.

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Об этом сообщает пресс-служба Pony Express.

«Стороны договорились о сотрудничестве при осуществлении импортных и экспортных перевозок с использованием грузобагажных вагонов в составах поездов по маршрутам Манчжурия-Москва и в обратном направлении», — указывается в сообщении.

Уточняется, что подписи под документом в рамках выставки «ТрансРоссия» поставили генеральный директор Fesco RailJet Андрей Орловский и гендиректор Pony Express Марья Дей.

Транспортная группа Fesco обладает активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы «Трансгарант» и «Дальрефтранс», а также сухие терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. Группа осуществляет перевозки, в основном, на собственных морских линиях.