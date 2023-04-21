Фестиваль мирового балета Бенуа де ла Данс

Зрители увидят самые яркие работы в области танца, созданные в минувшем году. Председатель жюри Приза и художественный руководитель Программы - звезда мирового балета Светлана Захарова. Президент - выдающийся хореограф Юрий Григорович. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Билеты уже в продаже.

В списке членов жюри и номинантов Приза этого года – представители 12-ти ведущих балетных компаний мира: Большого и Мариинского театров, Балета Парижской оперы, Королевского балета Великобритании и студии Уэйна МакГрегора, Национального балета Китая, Казахского национального театра Оперы и Балета им. Абая, Новосибирского театра оперы и балета, Национального балета Кубы, Муниципального театра Рио-де-Жанейро, Юнивёрсал-балета (Universal Ballet, Сеул), Балета хорватского национального театра Риека (Rijeka Ballet Company).

20 июня зрителей ждет Благотворительный Гала-концерт номинантов Приза «Бенуа де ла Данс» 2023 года и Церемония награждения победителей.

Уже известно, что Бенуа-2023 «За Жизнь в искусстве» жюри присудило народному артисту СССР, лауреату государственной премии, хореографу и педагогу Михаилу Лавровскому.

21 июня публику ожидает Гала-концерт «Звезды Бенуа де ла Данс — лауреаты разных лет. В программу вечера включены произведения различных стилей и направлений танцевального искусства.

Председатель жюри Приза «Бенуа де ла Данс» 2023 - народная артистка России, лауреат Государственной премии, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. В составе жюри:

Леонид Сарафанов – Международная звезда, педагог, лауреат Бенуа де ла Данс, Россия.

Гульжан Туткибаева - Художественный руководитель балета Казахского национального академического театра Оперы и Балета имени Абая, Алматы.

Тиён Рю – Член постоянного руководящего комитета компании Юнивёрсал балет, Сеул, Южная Корея.

Сесилия Кершь –– Прима-балерина Муниципального театра Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Фей Бо –– Главный балетмейстер Национального балета Китая (NBC), Пекин.

Виенгсей Вальдес – Прима-балерина и Художественный руководитель Национального балета Кубы, Гавана.

Возрастная категория: 12+

Информация о Призе:

Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, был представлен впервые на сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри являлся Президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. В 2022 году он передал свой пост Председателя жюри и художественного руководителя Программы звезде мирового балета, народной артистке России, лауреату Государственной премии, прима-балерине Большого театра Светлане Захаровой. В этом же году Юрий Григорович был объявлен Президентом Приза.

Дирекция и Организатор Программы – общественная некоммерческая организация «Центр Бенуа». Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры», а в 2008 году Центр Бенуа становится членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО. В 2002 г. году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу «Культурное наследие России». В 2009 проект «Бенуа де ла Данс» получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.

Более, чем за 30 лет своего существования Приз «Бенуа де ла Данс» вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлёвском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году Проект снова вернулся на сцену Большого театра России, а в 2004 году стал Фестивалем мирового балета.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передаётся в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.