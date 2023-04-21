Греф не исключает новых рекордных выплат акционерам Сбера

Аналитики оценивали вероятность того, что годовое общее собрание акционеров Сбера утвердит решение менеджмента выплатить по 25 руб. дивидендов за прошлый год на обыкновенную и привилегированную акции, примерно в 95%.

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То есть, некоторые сомнения в высоких дивидендах были, и основывались они не на логике, а на аналогии с прошлогодним общим собранием акционеров «Газпрома», которое совершенно неожиданно решило дивидендов не платить.

Но Сбер инвесторов не разочаровал.

С конца прошлого года он возобновил раскрытие итогов месячной работы, акции банка практически всегда уходили в коррекцию после публикации отчетности. Происходила фиксация спекулятивной прибыли, что называется, «по факту» оправдавшихся ожиданий. Многие аналитики не исключали, что такой сценарий будет реализован и сегодня. Однако Сбер падать отказался.

Да, к обеду пятницы бумага растеряла большую часть утреннего роста, но все равно торговалась чуть выше уровня вчерашнего закрытия — то есть, примерно, следуя динамике Индекса Мосбиржи.

Реестр на право получения дивидендов закроется 11 мая. Таким образом, в соответствии с порядком расчетов на Московской бирже по схеме Т+2, чтобы получить выплаты, акции должны быть куплены не позднее закрытия торгов 8 мая. К этому времени бумага вполне может подрасти. По текущим ценам дивидендная доходность Сбера составляет около 10,6%, что очень много для «голубой фишки». Аналитики ждут, что дивидендный гэп, то есть снижение цены акции на величину, сопоставимую с дивидендом, будет закрыт очень быстро — в течение 1—1,5 месяцев.

Бумагу поддержал и глава банка Герман Греф, не исключивший новых рекордных дивидендов в будущем.

«Допускаю — может быть, не в процентном отношении — что мы будем платить 200% от чистой прибыли. Это, конечно, невозможно, а по сумме — вполне вероятно», — заявил он на пресс-конференции по итогам собрания.

Некоторые эксперты ранее посчитали, что если Сбер продолжит зарабатывать в месяц более 100 млрд руб. чистой прибыли, то по итогам года он может выйти на прибыль в 1,4—1,5 трлн руб. В таком случае, при направлении на дивиденды 50% чистой прибыли размер выплаты на акцию обещает превысить 30 руб.

Не испугались инвесторы и грядущей уплаты в бюджет разового сбора из сверхприбыли, полученной в 2021—2022 гг. По оценкам Грефа, она составит около 10 млрд руб. Это менее 10% от среднемесячной прибыли банка за текущий год.

Сейчас бумага торгуется в 4-х рублях ниже сильного технического сопротивления 240 руб. Еще в начале года многие аналитики называли эту отметку целью роста акции в 2023 г., но с начала года капитализация Сбера выросла на 67%, и цель сместилась выше. Некоторые эксперты не исключают ухода цены акции в район 300 рублей к новому году.