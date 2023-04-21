Henkel продаст российские активы консорциуму инвесторов

Немецкая компания Henkel подписала соглашение о продаже за 54 млрд рублей (порядка €600 млн) своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов, в который входят компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Об этом говорится в сообщении Henkel.

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«Компания Henkel подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов», — говорится в сообщении компании.

Отмечается также, что все необходимые согласования со стороны российских госорганов уже получены, а закрытие сделки ожидается в ближайшее время.

Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в Росси в апреле 2022 года. В начале текущего года «Henkel Россия» начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. Как сообщил ее гендиректор Сергей Быковских, «с новыми инвесторами у компании начинается новый этап развития». В компании, по его словам, намерены «продолжить курс на устойчивый и прибыльный рост, расширение портфеля продукции и охват рынка», особое внимание будет уделено «сохранению рабочих мест, высокому качеству производственных процессов и выпускаемой продукции при наращиваемых объемах», уточняет «Прайм».

