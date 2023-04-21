Инвесторы смогут торговать на СПБ Бирже квазироссийскими ценными бумагами

СПБ Биржа по согласованию с брокерами переведет ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную операционную деятельность в России, на торговые разделы субсчетов депо. Брокеры и их клиенты получат возможность заключать биржевые сделки с квазироссийскими ценными бумагами (бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную операционную деятельность в РФ, торги которыми приостановлены на иностранных биржах) с 24 апреля, сообщает СПБ Биржа.

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«Торги и расчеты по сделкам с квазироссийскими ценными бумагами продолжат проводиться в долларах США. Перевод квазироссийских ценных бумаг с неторговых на торговые разделы будет произведен автоматически, никаких дополнительных действий от инвесторов не требуется», — говорится в сообщении площадки.

Речь, в частности, идет о бумагах Cian, Etalon Group, Fix Price, Globaltrans Investment, HeadHunter, Ozon, Noventiq, TCS Group, VK Company, X5 Retail Group и Yandex. Ввиду технологической необходимости идентификационные коды (тикеры) части ценных бумаг будут изменены, предупредили в пресс-службе биржи.

