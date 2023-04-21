Итоги 2-го дня Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»: перспективы развития экономических отношений с новыми регионами России

После символического разрезания красной ленты и осмотра экспозиции почетными гостями очки, со стенда новых территорий, где была представлена продукция крупнейших промышленных предприятий и бизнеса Донбасса – сразу перешли к специальной сессии, посвященной российским правилам контрактации, инвестирования, господдержки, стандартизации и сертификации товаров, а также условиям их сбыта на внутреннем рынке.

Для вхождения компаний новых территорий в экономику России существует множество барьеров, которые нельзя убрать только указами и подзаконными актами. В первую очередь, это разный уровень рентабельности предприятий. Себестоимость производства в новых регионах на порядок выше, чем в большинстве субъектов РФ. Это затрудняет их продвижение на внутреннем рынке.

Кроме того, на Форуме были озвучены факты обратного порядка: когда, наоборот, на полигональные рынки четырех субъектов заходит прогрессивный бизнес из экономически благополучных регионов РФ и начинает вытеснять местные компании из их традиционных сфер контрактации. В частности, приводились примеры с производством трубной продукции, окон ПВХ, строительных материалов и даже аквалангов.

Сложным бюрократическим барьером для компаний новых регионов оказались требования подтверждения статуса производства промышленной продукции на территории России (в соответствии с ПП№719), и требования о включении в Реестр российской промышленной продукции (без статуса в Реестре невозможно выйти на торги).

«В представлении некоторых российских органов контроля искажается реальность. Выставляя требования предприятиям Донбасса, мы забываем, что на новых территориях еще фактически не запущены основополагающие процессы сертификации, не решены вопросы имущественного права, до конца не развернулся Росреестр, а многих документов, которые требуют наши подведы еще в природе не существует. Чиновникам необходимо выезжать на место, чтобы не заниматься только теоретической частью, - отметил Иван Абрамов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. - Надо видеть эти предприятия собственными глазами, понимать, что мы от них требуем. У них электронными цифровыми подписями владеют, наверное, только три процента, еще не все население обладает паспортами. Наши обычные представления о деловой жизни не совпадают с той реальностью, которая сложилась на новых территориях».

Участники дискуссии пришли к выводу, что на переходный период требуется упрощенная бюрократическая система в закупках, с устранением избыточных требований.

Алексей Белецкий, председатель Комитета Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса пояснил: «При разработке внутреннего законодательства мы изначально ориентировались на российские правовые стандарты, брали за образец 44-ФЗ и 223-ФЗ. Однако после вхождения в состав РФ, мы поняли, что необходимо прежде всего повышать квалификацию специалистов. Луганская Народная Республика стала первой, кто провел централизованное обучение контрактных специалистов в Академии Контрактных Отношений. Уверен, что в ЛНР мы можем работать в рамках отечественного законодательства».

Одна из ключевых проблем, выделенных Белецким – это острейшая нехватка и отток технических кадров, от которой страдает весь Донбасс. Для региона, который испокон веков был промышленным локомотивом Европейской России, это трагедия.

Сергей Власов, директор Фонда развития промышленности ДНР, министр промышленности и торговли ДНР подчеркнул, что логистические затраты для предпринимателей региона несоизмеримо больше, чем у компаний из России: «Для нашего бизнеса в три-пять раз возрастает стоимость тонно-перевозки при пересечении административной границы Донбасса. Сказывается низкая пропускная способность пунктов пропуска, состояние дорожного покрытия, отсутствие полноценных железнодорожных перевозок и морского транзита.

По словам Власова, в республике возлагают большие надежды на восстановление железнодорожного сообщения между Донецком и Мариуполем, через Волноваху, серьезно пострадавшую от разрушений. Постепенно, возрождается работа морского порта. В правительстве ДНР для решения проблемы рассматривают вопрос субсидирования перевозок для бизнеса на сумму завышенных затрат.

Николай Еланцев, министр промышленности и энергетики ВГА Запорожской области рассказал о том, что систему сертификации в области приходится выстраивать буквально с нуля. Здесь также выделяют трудности с дорогостоящей логистикой.

Чтобы начать работу по интеграции регионов в экономику России, на втором дне Форума были подписаны сразу шесть соглашений о сотрудничестве компаний. Так, производитель швейных изделий «СКИФЕСТ» заключили договор с «Ивановской текстильной компанией» и компанией «Символы Отечества». «Центр управления качеством больничной гигиены», которая специализируется на производстве дезинфицирующих, профессиональных моющих средств, кожных антисептиков и БАД подписала договор о сотрудничестве с компанией «СИМТ» («Современные инновационный медицинские технологии»). Также «СИМТ» договорилась о продвижении 3D технологий печати в медицине с Донецкой компанией «3Д Техно».

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» – единственное в стране мероприятие, объединяющее руководителей главных распорядителей бюджетных средств. Кроме яркой выставочной истории всегда большим вниманием и общественным резонансом пользуется тематическая дискуссионная часть – самый масштабный срез мнений и предложений профессионального сообщества по контрактной системе и правоприменительной практике в закупках.

Ожидаемое число участников: 5 000+.

Число спикеров и модераторов: более 200

Возрастная категория мероприятия: 12+

Пресс-служба Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»