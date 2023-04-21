Кремль: новые антироссийские санкции ударят по мировой экономике

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами прокомментировал запрет на экспорт в Россию почти всех товаров, который, возможно, сейчас обсуждается странами G7.

По словам, представителя Кремля, такие санкции, прежде всего, будут бить по мировой экономике, что может привести к нарастанию тенденций глобального кризиса в мире, передаёт РИА Новости.

«В любом случае, и нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые, дополнительные шаги, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и в Вашингтоне, конечно, будут бить и по мировой экономике, – подчеркнул Песков. – Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису».

При этом он отметил, что российские власти, самым тщательным образом всё это отслеживают и отдают себе отчёт в том, что США, и страны Евросоюза активно раздумывают над новыми дополнительными санкциями против нашей страны.

В этой связи он напомнил, что «ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объёмом санкций», как Россия.

«Поэтому адаптируемся, развиваемся, занимаемся перспективными планами развития, но и учитываем те опасности, которые кроются за такими вот помыслами наших противников», – резюмировал представитель Кремля.