Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны РФ сообщило о больших потерях ВСУ, которые они несут в зоне проведения специальной военной операции.

Согласно оперативной информации, которую на брифинге 21 апреля озвучил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Донецком направлении уничтожено до 310 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка 2Гвоздика». В районе населенного пункта Константиновка (ДНР) уничтожен склад топлива для ВСУ.

Штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артёмовска (украинское название Бахмут). ВДВ РФ при этом пресекали попытки ВСУ контратаковать на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии «Южной» группировки войск были поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино (ДНР).

Авиацией для поддержки действий российских штурмовых отрядов совершено 8 самолетовылётов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 69 огневых задач. В целом за сутки российские военные в зоне проведения СВО нанесли поражение 94 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём российской артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка (ДНР) и Червоное (Запорожская область). В районах населённых пунктов Гуляйполе и Полтавка (Запорожская область) уничтожены 2 склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ. На этих направлениях потери противника составили до 90 боевиков, 3 пика, 2 боевые бронированные машины и гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Червонопоповка, Червоная Диброва (ЛНР), Григоровка и Серебрянка (ДНР). Уничтожено более 55 националистов, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка (ЛНР), Синьковка, Тимковка и Першотравневое (Харьковская область).

В районах населенных пунктов Лиман Первый, Синьковка (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР) пресечены действия 4-х украинских ДРГ. В районе населённого пункта Кисловка (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника на этом направлении составили более 60 человек, 3 автомобиля, боевая бронированная машина, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии российских сил уничтожено до 10 украинских боевиков и 2 автомобиля

Российские средства ПВО за последние сутки перехватили 3 снаряда РСЗО HIMARS, а в ДНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожили 3 украинских БПЛА.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 20 апреля Конашенков сообщил, что только на Донецком направлении российские силы за сутки уничтожили до 470 украинских военнослужащих и наёмников, а также 6 боевых бронированных машин, 5 боевых машины пехоты, 4 автомобиля, 3 танка, боевая машина РСЗО «Град» и гаубицу «Мста-Б».