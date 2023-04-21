Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса у бомбардировщика Су-34 над Белгородом

Министерство обороны рассказало об инциденте, произошедшем накануне с бомбардировщиком ВКС РФ над Белгородом.

«20 апреля 2023 г. около 22:15 по Москве при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — указывается в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что в результате инцидента повреждены жилые строения, погибших нет. «Проводится расследование», — рассказали в оборонном ведомстве.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при взрыве в Белгороде пострадали три человека. «По вчерашним взрывам в городе Белгороде. Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей», — написал глава региона в своем Telegram-канале 21 апреля. По его словам, всех жильцов трехподъездного пятиэтажного дома, получившего повреждения от взрыва, эвакуировали и расселили.

Вечером в четверг, 20 апреля, Гладков сообщил о взрыве в центре города и образовавшейся в результате него воронке радиусом 20 м. Были зафиксированы разрушения в четырех квартирах жилого дома и повреждения четырех автомобилей.

