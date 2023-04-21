Объявлены победители международной премии TEAM AWARDS 2023

21 апреля 2023, 16:45

20 апреля в Москве прошла церемония награждения премии в области создания сильных команд TEAM AWARDS 2023 — уникальное событие для компаний, которые хотят отметить свой уровень в поиске, мотивации и управлении людьми.

предоставлено пресс-службой

Цели премии выявить лучшие практики в области управления командами, повысить качество работы и эффективность команд в новых реалиях. Она присуждается за самые эффективные, смелые и инновационные проекты в области построения сильных команд.

Победители премии TEAM AWARDS 2023

НОМИНАЦИЯ «КОМАНДА ГОДА»:

Категория Девелопмент:
Современные Технологии Монолитных Конструкций (АО «СТМК»)

Категория Диджитал:
ООО «ЕВРАЗ»

Категория Консалтинг:
GenerationS

Категория Медицина:
ООО «МЕДЕЦИНСКИЙ ЦЕНТР АТЛАС»

Категория НКО:
БФ «Клуб добряков»

Категория Образование:
Школа управления СКОЛКОВО

Категория Промышленность:
ООО «Алкогольная Сибирская Группа»

Категория Ритейл:
ПАО «Магнит»

Категория Спорт:
ФОНБЕТ

Категория Финансы:
АО «Банк Союз»

Категория ФинТех:
АО «Тинькофф банк»

НОМИНАЦИЯ «ЛИДЕР ГОДА»:

Категория Диджитал:
Здесенкова Екатерина, «ICONTEXT»

Категория Образование:
Уйхази Евгенийт, ПАО «Вымпелком» (Билайн)

Категория Ритейл:
Лещинский Александр, ООО «Торговый Дом АСКОНА»

Категория Финансы:
Сатина Татьяна Банковская группа ПАО «ТКБ БАНК»

НОВАЯ НОМИНАЦИЯ «ПРОРЫВ ГОДА»:

ООО «ЕВРАЗ» и АО "ЦЕМРОС”

НОВАЯ НОМИНАЦИЯ «ИНФОПОВОД ГОДА» (PR-агентство Redline PR и СКАН-Интерфакс):

ПАО «СОВКОМБАНК»

В жюри премии TEAM AWARDS более 30 HRD и генеральных директоров крупнейших российских компаний: СБЕР, Х5 Group, ПАО «Интер РАО», ЕВРАЗ, ПАО «Компания «СУХОЙ», «Открытие», «Тинькофф», ПАО Норильский Никель, «Спортмастер», Абсолют Банк, Бэринг Восток Кэпитал Партнерс, ГК СБЕР ЕАПТЕКА, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АО «ЭР-Телеком Холдинг», АО «Русская Медиагруппа», World Class и другие.

В этом году в премии приняли участие более 70 претендентов.

«Сегодня, как никогда ранее, растет значимость деловых связей как для обмена профессиональным опытом и сохранения устойчивости на рынке в период неопределенности, так и для создания совместных проектов, различных партнерств, а также поддержки и мотивации. 15,4% респондентов отметили, что приобретают деловые связи на премиях. Мы, как организаторы крупнейшей премии Team Awards по созданию сильных команд, осознаем важность своей миссии по созданию комьюнити лидеров и управленцев, которые могут смело делиться собственным опытом и применять лучшие управленческие практики коллег в своих командах», — отметил идейный вдохновитель премии и основатель компании Support Partners Константин Борисов.

Справка о премии TEAM AWARDS:

Международная премия TEAM AWARDS от авторов #DreamTeamForum — крупнейшей конференции в России о командообразовании и основателя премии Константина Борисова, автора бестселлера КОММАНДОС – впервые проводилась в 2021 году и стала значимым событием в области построения сильных команд. Проект создан с целью находить, оценивать и распространять передовые практики создания и управления командами. В 2021 году по итогам голосования экспертного жюри, в состав которого вошли более 20 HRD и генеральных директоров крупнейших российских компаний, были объявлены 22 победителя премии. Всего на премию TEAM AWARDS поступило более 100 заявок.