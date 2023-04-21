Объявлены победители международной премии TEAM AWARDS 2023

Цели премии выявить лучшие практики в области управления командами, повысить качество работы и эффективность команд в новых реалиях. Она присуждается за самые эффективные, смелые и инновационные проекты в области построения сильных команд.

Победители премии TEAM AWARDS 2023

НОМИНАЦИЯ «КОМАНДА ГОДА»:

Категория Девелопмент:

Современные Технологии Монолитных Конструкций (АО «СТМК»)

Категория Диджитал:

ООО «ЕВРАЗ»

Категория Консалтинг:

GenerationS

Категория Медицина:

ООО «МЕДЕЦИНСКИЙ ЦЕНТР АТЛАС»

Категория НКО:

БФ «Клуб добряков»

Категория Образование:

Школа управления СКОЛКОВО

Категория Промышленность:

ООО «Алкогольная Сибирская Группа»

Категория Ритейл:

ПАО «Магнит»

Категория Спорт:

ФОНБЕТ

Категория Финансы:

АО «Банк Союз»

Категория ФинТех:

АО «Тинькофф банк»

НОМИНАЦИЯ «ЛИДЕР ГОДА»:

Категория Диджитал:

Здесенкова Екатерина, «ICONTEXT»

Категория Образование:

Уйхази Евгенийт, ПАО «Вымпелком» (Билайн)

Категория Ритейл:

Лещинский Александр, ООО «Торговый Дом АСКОНА»

Категория Финансы:

Сатина Татьяна Банковская группа ПАО «ТКБ БАНК»

НОВАЯ НОМИНАЦИЯ «ПРОРЫВ ГОДА»:

ООО «ЕВРАЗ» и АО "ЦЕМРОС”

НОВАЯ НОМИНАЦИЯ «ИНФОПОВОД ГОДА» (PR-агентство Redline PR и СКАН-Интерфакс):

ПАО «СОВКОМБАНК»

В жюри премии TEAM AWARDS более 30 HRD и генеральных директоров крупнейших российских компаний: СБЕР, Х5 Group, ПАО «Интер РАО», ЕВРАЗ, ПАО «Компания «СУХОЙ», «Открытие», «Тинькофф», ПАО Норильский Никель, «Спортмастер», Абсолют Банк, Бэринг Восток Кэпитал Партнерс, ГК СБЕР ЕАПТЕКА, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АО «ЭР-Телеком Холдинг», АО «Русская Медиагруппа», World Class и другие.



В этом году в премии приняли участие более 70 претендентов.

«Сегодня, как никогда ранее, растет значимость деловых связей как для обмена профессиональным опытом и сохранения устойчивости на рынке в период неопределенности, так и для создания совместных проектов, различных партнерств, а также поддержки и мотивации. 15,4% респондентов отметили, что приобретают деловые связи на премиях. Мы, как организаторы крупнейшей премии Team Awards по созданию сильных команд, осознаем важность своей миссии по созданию комьюнити лидеров и управленцев, которые могут смело делиться собственным опытом и применять лучшие управленческие практики коллег в своих командах», — отметил идейный вдохновитель премии и основатель компании Support Partners Константин Борисов.