Объявлены победители международной премии TEAM AWARDS 2023

Цели премии выявить лучшие практики в области управления командами, повысить качество работы и эффективность команд в новых реалиях. Она присуждается за самые эффективные, смелые и инновационные проекты в области построения сильных команд.
Победители премии TEAM AWARDS 2023
НОМИНАЦИЯ «КОМАНДА ГОДА»:
Категория Девелопмент:
Современные Технологии Монолитных Конструкций (АО «СТМК»)
Категория Диджитал:
ООО «ЕВРАЗ»
Категория Консалтинг:
GenerationS
Категория Медицина:
ООО «МЕДЕЦИНСКИЙ ЦЕНТР АТЛАС»
Категория НКО:
БФ «Клуб добряков»
Категория Образование:
Школа управления СКОЛКОВО
Категория Промышленность:
ООО «Алкогольная Сибирская Группа»
Категория Ритейл:
ПАО «Магнит»
Категория Спорт:
ФОНБЕТ
Категория Финансы:
АО «Банк Союз»
Категория ФинТех:
АО «Тинькофф банк»
НОМИНАЦИЯ «ЛИДЕР ГОДА»:
Категория Диджитал:
Здесенкова Екатерина, «ICONTEXT»
Категория Образование:
Уйхази Евгенийт, ПАО «Вымпелком» (Билайн)
Категория Ритейл:
Лещинский Александр, ООО «Торговый Дом АСКОНА»
Категория Финансы:
Сатина Татьяна Банковская группа ПАО «ТКБ БАНК»
НОВАЯ НОМИНАЦИЯ «ПРОРЫВ ГОДА»:
ООО «ЕВРАЗ» и АО "ЦЕМРОС”
НОВАЯ НОМИНАЦИЯ «ИНФОПОВОД ГОДА» (PR-агентство Redline PR и СКАН-Интерфакс):
ПАО «СОВКОМБАНК»
В жюри премии TEAM AWARDS более 30 HRD и генеральных директоров крупнейших российских компаний: СБЕР, Х5 Group, ПАО «Интер РАО», ЕВРАЗ, ПАО «Компания «СУХОЙ», «Открытие», «Тинькофф», ПАО Норильский Никель, «Спортмастер», Абсолют Банк, Бэринг Восток Кэпитал Партнерс, ГК СБЕР ЕАПТЕКА, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АО «ЭР-Телеком Холдинг», АО «Русская Медиагруппа», World Class и другие.
В этом году в премии приняли участие более 70 претендентов.
«Сегодня, как никогда ранее, растет значимость деловых связей как для обмена профессиональным опытом и сохранения устойчивости на рынке в период неопределенности, так и для создания совместных проектов, различных партнерств, а также поддержки и мотивации. 15,4% респондентов отметили, что приобретают деловые связи на премиях. Мы, как организаторы крупнейшей премии Team Awards по созданию сильных команд, осознаем важность своей миссии по созданию комьюнити лидеров и управленцев, которые могут смело делиться собственным опытом и применять лучшие управленческие практики коллег в своих командах», — отметил идейный вдохновитель премии и основатель компании Support Partners Константин Борисов.
Справка о премии TEAM AWARDS:
Международная премия TEAM AWARDS от авторов #DreamTeamForum — крупнейшей конференции в России о командообразовании и основателя премии Константина Борисова, автора бестселлера КОММАНДОС – впервые проводилась в 2021 году и стала значимым событием в области построения сильных команд. Проект создан с целью находить, оценивать и распространять передовые практики создания и управления командами. В 2021 году по итогам голосования экспертного жюри, в состав которого вошли более 20 HRD и генеральных директоров крупнейших российских компаний, были объявлены 22 победителя премии. Всего на премию TEAM AWARDS поступило более 100 заявок.