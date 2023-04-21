Польша возобновит транзит украинского зерна только в опломбированных вагонах с GPS

О возобновлении транзита украинского зерна через Польшу с 22 апреля сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко. Как рассказал на круглом столе в РИА Новости заместитель заведующего кафедрой европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин, который внимательно следил за развитием ситуации, детали компромисса были окончательно согласованы лишь поздним вечером в четверг.

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Поначалу Еврокомиссия в штыки восприняла запрет стран Восточной Европы на импорт и транзит украинской сельхозпродукции, однако в ходе согласований, которые длились более недели, в Евросоюзе согласились с запретом на импорт и пообещали, что за за транзит Польше выплатят 60 млн евро, а остальным восточным транзитерам — еще 40 миллионов.

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Специальный режим

Уместно напомнить, что после начала СВО Евросоюз заключил с Украиной торговое соглашение, позволяющее последней продавать сельскохозяйственную продукцию без пошлин. В результате украинское зерно, куриное яйцо, масличные продукты и продукты животноводства хлынули в страны Восточной Европы по ценам как минимум на 30% ниже, чем у местных производителей. Пекарни, торговые сети и пищепром стали покупать украинскую аграрную продукцию, а отечественное оказалась невостребованной.

Фермеры начали нести невосполнимые убытки, начались массовые акции протеста. Между тем, и в Польше, и в Словакии осенью этого года состоятся выборы. Естественно, правящие партии не хотят терять власть и борются за избирателя. Они были вынуждены пойти на уступки крестьянам.

Как объяснил Топорнин, договоренности в рамках ЕС о том, что для украинского зерна должен быть зеленый свет, Польше и ее союзникам удалось перечеркнуть пунктом Лиссабонского соглашения о том, что при угрозе национальной экономике страна может вводить чрезвычайные меры без разрешения ЕС. Польша и другие соседи Украины воспользовались этой юридической возможностью, а еврочиновникам пришлось усаживаться за стол переговоров и в итоге предложить деньги.

«С ночи на субботу начнет действовать специальный режим, который заключается в том, что Польша, Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия открывают границу для транзита украинского зерна по территории ЕС, но взамен ЕС выделит 100 млн евро для субсидий фермерам этих стран. Большая часть, примерно 60 млн пойдет на нужды польских фермеров, которые пострадали от украинской продукции больше всего, — рассказал Николай Топорнин. — Под этот специальный режим попадает не только зерно, а 18 сельскохозяйственных товарных групп».

В дело вмешалась мафия

По словам юриста-международника, изначально соглашением с Украиной, заключенным ЕС в прошлом году, предполагалось, что украинские товары либо вовсе не будут продаваться в Польше, Словакии, Румынии и Венгрии, либо заполнят дефицитные ниши. А в основной массе последуют транзитом через Европу в бедные страны.

«Однако в Польше тоже есть мафия», — говорит Топорнин. Эти группировки не пропускали транспорт с зерном и другими продуктами, а останавливали, присваивали товарам польские сертификаты и продавали на внутренний польский, а также на словацкий рынок. Нечто подобное происходило и в Румынии, откуда зерно должно было уходить Черным морем, но не уходило.

«Теперь в Польше принято решение, что вагоны и грузовики будут опломбированы, на них установят датчики GPS, чтобы отследить, куда пошла каждая партия зерна. А за разгрузку украинского зерна на территории Польши будут налагаться крупные штрафы, если же это повторится неоднократно, то виновные попадут под уголовное преследование», — разъясняет новые правила Николай Топорнин.

Однако, как отметила директор Института исследований международных экономических отношений Виктория Перская, мафия есть не только в Польше, и поставки украинского зерна это показывают. К примеру, Украина в 2022 году экспортировала без пошлин 12% всего зерна, которое было на мировых рынках. Это значительно больше, чем произрастает на Украине. Следовательно, существуют какие-то схемы, позволяющие Киеву продавать как свое зерно, так и то, что выросло совсем не на Украине.

«Мафиозные кланы каким-то образом легализуют некачественную сельскохозяйственную продукцию при помощи Украины. Например, так на рынок попадает зерно, перенасыщенное пестицидами, что было замечено в Румынии», — говорит экономист-международник.

Также под видом зерна, предназначенного для хлебобулочных изделий, Украиной и через Украину продается фуражное зерно, которое должно идти на корм скоту.

По мнению эксперта по странам Центральной и Восточной Европы Вадима Трухачева, ситуация вокруг Украины показывает, что Еврокомиссия — не такой уж властный диктатор, как казалось прежде. «Солидарное выступление нескольких стран во главе с Польшей заставило Еврокомиссию изменить свою первоначальную позицию, которая была полностью проукраинской. Под давлением Польши сотоварищи Урсула фон дер Ляйен начала искать компромиссы, согласилась на временный режим, и теперь рассматривает возможность сделать его не таким уж временным, а перечень сельскохозяйственных продуктов из Украины, которые разрешены только для транзита, может быть еще расширен. Впервые с начала СВО Еврокомиссия услышала другие страны, а не только Украину», — резюмирует доцент РГГУ.

Зачем России зерновая сделка

Значительная часть украинского зерна экспортируется благодаря зерновой сделке с Россией, которая 18 марта была пролонгирована, но на не вполне ясный период. «В Европе утверждают, что она продлена на 4 месяца, но насколько я понял из разъяснений МИД России, то не на четыре, а только до мая, — говорит Николай Топорнин. — Я бы больше верил МИДу. Зерновая сделка — это, в первую очередь, жест России в поддержку инициативы господина Эрдогана, потому что поддержать Африку мы могли бы и своим собственным зерном. Следовательно, дальнейшая судьба этой сделки будет во-многом зависеть от президентских выборов в Турции, которые состоятся 14 мая».

По мнению международника, если бы зерновая сделка была совсем не выгодна России, то Кремль на нее бы не пошел. Наша выгода в том, что в ответ на российские гуманитарные действия Европа и Украина не препятствую поставкам аммиака по газопроводу Тольятти—Одесса.

Этот аммиакопровод эксплуатируется российским предприятием «Тольяттиазот» и позволяет прокачивать около 2,6 млн тонн дорогостоящих продуктов переработки газа в год. Кроме того, ЕС не накладывает санкций на российские удобрения, чему в определенной степени способствует и зерновая сделка.

«Я предполагаю, что Россия не будет возражать против пролонгации сделки, если ситуация в Турции останется стабильной», — говорит Николай Топорнин.

«Идя на зерновую сделку, Россия выдвигала два условия. Первое: не препятствовать экспорту удобрений из России, второе: наши банки следует подключить к системе SWIFT, — уточняет Виктория Перская. — Однако экспорт удобрений блокируется странами Прибалтики, которые не позволяют отгружать удобрения в своих портах, а к платежной системе наши банки так и не подключили. Если продлевать сделку, то нужно добиваться, чтобы наши условия исполнялись».

Кроме того, по мнению директора института, зерновой сделкой не очень довольны в ЕС, потому что большинство качественного украинского зерна оседает в Турции, там перерабатывается в муку и в этом виде возвращается в страны Евросоюза, сбивая цену.

ООН обманула Африку и Украину

Как напомнила Виктория Перская, зерно, вывезенное из Украины при помощи России и Турции, должно было предназначаться для голодающих стран Африки. Причем предполагалось, что бедствующие государства будут получать это зерно бесплатно. «Однако до этих бедных стран доходит лишь 5-7% вывезенных по сделке украинских злаков», — говорит экономист-международник.

«Проблема в том, что Украина не собиралась отдавать это зерно бесплатно, равно как Россия и Турция не должны бесплатно обеспечивать логистику, — уточняет Николай Топорнин. — Еще одной стороной зерновой сделки является ООН. И главная международная организация обязалась оплачивать то зерно, которое пойдет в Судан, Эфиопию и другие голодные страны. Это гарантировал публично генсек ООН Гуттериш. Но почему-то ООН даже те небольшие поставки в Африку, которые уже совершились, не оплатила».