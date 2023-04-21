Польские фермеры рассказали о последствиях ситуации с «осевшим» в стране украинским зерном

Из-за накопившегося в Польше дешевого украинского зерна местные аграрии оказались на грани разорения.

Так, издание Fakt пишет о фермере, у которого хранятся сотни тонн своей продукции на складах, а на полях растет новый урожай; при этом нет «никаких шансов» продать зерно из-за того, что местный рынок заполнила дешевая техническая украинская сельхозпродукция. «В польских портах столько зерна, что их погрузка и транспортировка займет полгода», — посетовал собеседник издания. По мнению фермера, зерно помимо прочего может быть загрязнено. «Его преимуществом была низкая цена, и производители этим воспользовались, — отметил он, добавив, что мало кому из поляков удалось продать свое зерно, а тем, кто все-таки смог это сделать, пришлось сильно снизить цену.

«Единственное, чего я ожидаю от правительства, — это оставить нас, фермеров, в покое и позволить нормально жить и работать», — заключил аграрий.

В феврале польские фермеры начали выступать против ввоза в страну сельхозпродукции с Украины из-за того, что в Польше стало «оседать» зерно, предназначенное для других регионов. Аграрии указывают на то, что украинская продукция ненадлежащего качества, но при этом недорогая, в связи с чем цены на зерно местных производителей серьезно снизилась, а хранилища, предназначенные для нового урожая, заполнены. По официальным данным, за 2022 год в республику с Украины ввезено около 2 млн т зерна.

На фоне протестов Варшава ввела временный запрет на импорт ряда украинских продуктов сельского хозяйства, в том числе зерна. Аналогичные решения приняли Венгрия, Болгария и Словакия. Во вторник, 18 апреля, стало известно, что Польша по итогам переговоров с украинской делегацией согласилась разблокировать поставки через свою территорию. По словам первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко, транзит украинских сельскохозяйственных товаров будет разблокирован в ночь с 21 на 22 апреля. В Минсельхозе Польши заверили, что весь транспорт с украинской продукцией, идущий через республику, будет находиться под контролем GPS-системы; каждую фуру будут сопровождать сотрудники таможенных и налоговых служб. Кроме того, власти страны пообещали ввести минимальную цену на зерно и выплатить пострадавшим фермерам компенсацию.