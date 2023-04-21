Принуждение к рублю

Как заявила, выступая накануне в Госдуме, глава Банка России Эльвира Набиуллина, регулятор готов рассмотреть идею расплачиваться с уходящими иностранными компаниями специальными облигациями вместо валюты. Ранее её выдвинул депутат Владимир Кошелев (ЛДПР). По его мнению, специальные облигации должны обеспечиваться суммой в размере 300 млрд долларов замороженных на Западе активов ЦБ.

Статья по теме: Западный бизнес в России: уйти нельзя остаться

«Эту инициативу надо дополнительно проработать, но в принципе она может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом», — ответила на это предложение Эльвира Набиуллина. При этом она добавила, что при рассмотрении новации нужно будет учесть ряд обстоятельств.

Статья по теме: «Процесс затянулся»: в США выяснили, почему сотни западных компаний не ушли из РФ

Во-первых, привязка облигаций к замороженным активам может повлечь раскрытие информации о российских резервах в плане структуры активов ЦБ за рубежом — а этого бы в Банке России не хотели, отметила шеф Центробанка. Во-вторых, считает Набиуллина, принудительно навязать эти облигации вряд ли удастся. А тем более заставить иностранных регуляторов отпускать замороженные активы — даже если владельцами облигаций являются их граждане, нерезиденты.

«Но как альтернативу — вместо счетов типа “С” — можно рассмотреть», — отметила она. (Согласно указу президента Владимира Путина от 5 марта 2022 года, на счета типа «С» зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу Центробанка на день платежа. Конвертировать эти рубли в валюту можно с разрешения российских властей.)

Кроме того, есть еще вопросы, связанные с иммунитетом ЦБ в отношении принадлежащего ему имущества, продолжила глава регулятора. Несмотря на заморозку, пока юрисдикционный иммунитет активов ЦБ не оспорен. И вопрос, конечно, в том, что взамен получит Центробанк, сказала она.

Коснулась в своем выступлении Эльвира Набиуллина и ситуации на валютном рынке. Она, в частности, сообщила, что регулятор может вмешаться в работу валютного рынка лишь при появлении угроз и подтвердила приверженность рыночному, плавающему рублю, курс которого должен балансироваться в зависимости от того, сколько экспортеры продают, сколько импортеры покупают, добавила глава регулятора.

Как отдать деньги — вот в чем вопрос

ЦБ и правительство уже ввели ограничение на имущество в РФ граждан, которые являются резидентами недружественных стран, напоминает генеральный директор инвестиционной компании «АБЦ» Евгений Лашков. Теперь, по его мнению, логично наложить подобные ограничения на юридические лица уходящих из РФ компаний. То есть, при продаже ими имущества зеркально (по отношению к заморозкам российских активов за рубежом) заморозить средства этих компаний, а на период заморозки выпустить для их собственников специальные облигации.

Предложенная мера — один из политических шагов, который позволяет усилить переговорные позиции России на тему разморозки активов, полагает эксперт. У компаний-нерезидентов будет причина лоббировать в своих странах разморозку активов России, чтобы их активы были разблокированы в ответ.



«Вариант с обменом специальных облигаций на активы нерезидентов, уходящих из России (с привязкой к замороженным резервам) не кажется таким уж неосуществимым. С юридической точки зрения, ключевым моментом во всей этой истории является формулировка. Активы “заморожены”, и в этом слове — суть. Они не арестованы или изъяты, рано или поздно их придется размораживать», — говорит Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS.

Он полагает, что Центральному банку необходимо всесторонне изучить вопрос и проработать механизмы взаимодействия с контрагентами. Все конфликты и кризисы рано или поздно заканчиваются, и нужно будет выстраивать экономическое и финансовое взаимодействие на новых принципах.

«Я думаю, что западные экономисты и юристы тоже сегодня ломают голову, как выходить из этой ситуации в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кроме того, хочу подчеркнуть, что наши облигации имеют доходность на 2-3% выше европейских», — указывает Станислав Бовт.

Западный инвестор как инструмент борьбы с западным шантажом

В условиях, когда почти половина российских резервов заблокирована на Западе, отпустить из России иностранных инвесторов было бы слишком просто: они — резерв в борьбе с западным шантажом, отмечает руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Но облигации для иностранных инвесторов, привязанные к нашему заблокированному госдолгу, — опасный инструмент. Ведь наши резервы не до сих пор не отняли, потому что пока не нашли их, хотя знают, что они есть.

Сегодня между Россией и Западом идет настоящая финансовая война, констатирует политолог. Они пытаются украсть наши деньги, а наши специалисты пытаются их защитить. В таких условиях давать нашим противникам подсказку насчет структуры и местонахождения наших активов просто глупо. И вряд ли это будет так.

«Но иностранным инвесторам рано расслабляться: даже при проводке их денег через спецсчет типа “С”, когда валюта конвертируется в рубли, они не выигрывают: ведь рублями они пользоваться не планируют, а реализовать на западе такие объемы рублей практически невозможно — во всяком случае, пока. То есть, по факту, они принудительно становятся крупными держателями российской валюты», — говорит Никита Донцов.