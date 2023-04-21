Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель министра финансов Михаил Котюков.

Об этом говорится в указе президента, опубликованном накануне вечером на сайте Кремля. Уточняется, что документ подписан в связи с заявлением Усса о досрочном прекращении полномочий.

«Постановляю принять отставку губернатора Красноярскому краю Усса А. В. по собственному желанию. Назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Красноярского края», — говорится в указе главы государства.

В четверг, 20 апреля, Александр Усс в своем Telegram-канале сообщил, что получил от Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне, «но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития» Красноярского края. В этот же день президент побеседовал по видеосвязи с Котюковым, предложив чиновнику возглавить регион.

Михаилу Котюкову 46 лет, он родился в Красноярске и закончил Красноярский госуниверситет по специальности «финансы и кредит», пишет «Коммерсантъ». В 1997 году начал работать в администрации региона, где прошел путь от замначальника главного финансового управления до вице-премьера краевого правительства. В 2010 году Котюков перешел в Минфин, там он занял пост главы департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2012 году его назначили замглавы ведомства Антона Силуанова, в октябре 2013 он стал руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года Котюков перешел на должность первого министра науки и высшего образования РФ, в конце того же года вошел в состав высшего совета «Единой России». В январе 2020 года ушел в отставку вместе с правительством Дмитрия Медведева, с марта работал заместителем министра финансов.

Александр Усс стал врио губернатора в сентябре 2017 года, на должность главы региона его избрали в 2018-м с результатом 60,2% голосов. Усс стал четвертым главой региона, ушедшим в отставку этой весной. По сведениям РБК, теперь он может перейти на должность представителя краевого парламента в Совете Федерации.