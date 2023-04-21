«Ростех» представил комплекс средств авиасвязи с ИИ для самолетов пятого поколения

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта.

Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения. Его применение позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами, передает пресс-служба «Ростеха».

Сообщается, что систему разработали специалисты НПП «Полет». Технология, рассчитанная на работу в диапазонах высоких и очень высоких частот, обеспечит достоверность передачи данных за счет помехоустойчивого кодирования, перемежения символов, единой временной синхронизации при обработке сигналов, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам, увеличения дальности устойчивой связи, а также использования технологий ИИ.

«Использование технологии когнитивного радио позволяет значительно повысить помехо- и разведзащищенность связи бортового комплекса», — подчеркивается в сообщении.

В состав комплекса входят вычислительные устройства, перемежители и деперемежители, антенные согласующие устройства ВЧ-диапазона, блоки цифровой обработки сигналов, устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, а также приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем с антенной и шина цифровой обработки сигналов и синхронизации, рассказали в госкорпорации.

Как отметил гендиректор НПП «Полет» Алексей Комяков, развитие радиоэлектроники становится решающим фактором, влияющим на формирование облика самолетов пятого поколения. «Решение многих функциональных задач, повышающих эффективность действия авиации, осуществляется с помощью комплексов бортовых средств цифровой связи. В настоящее время эти комплексы широко применяются для обмена сообщениями между бортовым радиоэлектронным оборудованием воздушных судов и наземными службами. Наш новый комплекс является инициативной разработкой и планируется к внедрению в составе комплекса средств связи С-111», — рассказал Комяков.

Уточняется, что патент на изобретение был представлен на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023» и получил золотую медаль.

В настоящий момент на вооружении воздушно-космических сил РФ состоят истребители пятого поколения Су-57. По данным «РИА Новости», они используются в ходе спецоперации.